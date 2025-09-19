„Isten nyugosztalja” - megható sorokkal búcsúzik Orbán Viktor Kásler Miklóstól

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, végső nyugalomra helyezték Kásler Miklós, Széchenyi-díjas magyar onkológust, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt vezetőjét. Kásler Miklós 75 éves korában, hosszú betegség után elhunyt.
A búcsúztatásán részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is. A kormányfő megható sorokkal búcsúzott Kásler Miklóstól a közösségi oldalán:
Búcsúzunk. Isten nyugosztalja Kásler Miklós professzort!
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
