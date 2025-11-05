Gyászol a hazai sportvilág, elhunyt a legendás íjász

Életének 82. évében elhunyt Nagy Béla, aki a magyar íjászok közül a legjobb eredményt érte el ötkarikás játékokon azzal, hogy 1980-ban Moszkvában az ötödik helyen végzett.

Életének 82. évében elhunyt Nagy Béla íjász / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

A magyar szövetség honlapja szerdai beszámolójában kiemelte: a tizenhatszoros magyar bajnok, az íjászsport örökös bajnoka két olimpián szerepelt, a moszkvai előtt az 1972-es müncheni játékokon vett rész, emellett három világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte Magyarországot.

Pályafutása során nemcsak kivételes sporteredményeivel, hanem emberségével, alázatával és közösségépítő munkájával is példát mutatott mindannyiunk számára

- emelte ki a bejegyzés Nagy Béláról, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar íjászatnak. Búcsúztatására november 19-én, 11.15-kor kerül sor a Pesterzsébeti temetőben, polgári szertartás keretében - írja az MTI.