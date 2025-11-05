Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Gyászol a hazai sportvilág, elhunyt a legendás íjász

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 13:25
Szomorú hír érkezett. Életének 82. évében elhunyt Nagy Béla.
Életének 82. évében elhunyt Nagy Béla, aki a magyar íjászok közül a legjobb eredményt érte el ötkarikás játékokon azzal, hogy 1980-ban Moszkvában az ötödik helyen végzett.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Életének 82. évében elhunyt Nagy Béla íjász  / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

82 éves korában elhunyt az egykori íjász

A magyar szövetség honlapja szerdai beszámolójában kiemelte: a tizenhatszoros magyar bajnok, az íjászsport örökös bajnoka két olimpián szerepelt, a moszkvai előtt az 1972-es müncheni játékokon vett rész, emellett három világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte Magyarországot.

Pályafutása során nemcsak kivételes sporteredményeivel, hanem emberségével, alázatával és közösségépítő munkájával is példát mutatott mindannyiunk számára

 - emelte ki a bejegyzés Nagy Béláról, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar íjászatnak. Búcsúztatására november 19-én, 11.15-kor kerül sor a Pesterzsébeti temetőben, polgári szertartás keretében - írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
