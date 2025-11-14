Gyors feltöltődés vagy szükséges beavatkozás? Minden az infúziós terápiáról

A klasszikus infúziós terápia lényege, hogy a folyadékot, vitaminokat, gyógyszereket vagy elektrolitokat közvetlenül a véráramba juttatják, így a szervezet azonnal hasznosítani tudja őket. Ez a módszer gyorsabb és hatékonyabb felszívódást biztosít, mint a szájon át bevitt készítmények. Ugyanakkor az infúzió beadása minden esetben orvosi felügyeletet igényel – hiszen a beavatkozás a keringési rendszerbe történik.

A túlzott, rendszeres infúziós kúrák nem helyettesítik a kiegyensúlyozott étrendet.

Fotó: 123RF

Mikor indokolt valóban az infúziós terápia?

Az infúziós kezelés elsősorban kórházi környezetben alkalmazott, életfontosságú terápia. Akut betegségek, kiszáradás, mérgezés, súlyos hányás, hasmenés, vérvesztés vagy gyógyszeres kezelés esetén segít a szervezet folyadék- és elektrolit-egyensúlyának helyreállításában.

Krónikus betegségekben is használják, például cukorbetegek, vesebetegek, daganatos páciensek esetében, ahol a szervezet tápanyag- vagy gyógyszerbevitele más úton nem megoldható. Az utóbbi években azonban egyre több magánklinika és wellness-szolgáltató kínál „vitamininfúziót”, amelyet egészséges embereknek ajánlanak regenerálódás, stressz-csökkentés vagy immunerősítés céljából. Bár a C-vitamin, a B-vitaminok vagy a magnézium intravénásan is biztonságosan adható, a szakértők figyelmeztetnek: a túlzott, rendszeres infúziós kúrák nem helyettesítik a kiegyensúlyozott étrendet, sőt egyes esetekben felesleges megterhelést is jelenthetnek a vesének és a szívnek.

Ilyen kockázatai lehetnek az indokolatlan infúziónak

Az infúzió beadása mindig steril körülményeket és orvosi ellenőrzést igényel. Ha nem megfelelően történik a tű behelyezése, vénagyulladás, fertőzés vagy trombózis is kialakulhat. Emellett az oldatok összetétele sem mindegy: a túladagolt elektrolitok (például kálium) súlyos szívritmuszavarhoz vezethetnek, míg a túl gyors folyadékbevitel szív- vagy veseterhelést okozhat.

A szakértők szerint az infúziós terápia akkor biztonságos, ha előtte orvosi konzultáció, laborvizsgálat és állapotfelmérés történik. Ez alapján határozzák meg az adható folyadék típusát és mennyiségét. A „vitamininfúziók” reklámjaiban gyakran említett azonnali energianövekedés sokszor inkább placebo-hatás, mint valódi biokémiai javulás.