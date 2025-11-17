Beyoncé rajongója 25 éves korában öngyilkos lett

Elhunyt Sydney Hardeman, a 25 éves Beyoncé rajongó, aki világhírnévre tett szert a Coachella fesztiválon készült ikonikus reakciójával. A fiatal lány pár hónappal az esküvője előtt vetett véget az életének. Tina Knowles, Beyoncé édesanyja Instagram oldalán emlékezett meg a tragikus hirtelenséggel elhunyt Beyoncé rajongóról.
Sydney Hardeman, Beyoncé rajongója, 2025. november 8-án hunyt el. Édesanyja, Jamie Hardeman a nyilvánosság előtt is megerősítette, hogy lánya öngyilkosságot követett el. A család elmondása szerint a fiatal nő a nagypapája halála után visszahúzódóbbá vált, és bár lehetősége lett volna terápiás segítséget igénybe venni, végül lemondta az időpontokat. A hír megrázta a BeyHive közösséget is. Sokan osztották meg részvétüket és emlékeiket, kiemelve a fiatal lány pozitív személyiségét és lelkesedését. A rajongói közösség tagjai szerint Sydney Hardeman reakciója mindmáig a Beyoncé koncertek egyik emlékezetes pillanataként él a köztudatban.
A család egyik ismerőse, Dakota Jenkins GoFundMe gyűjtést indított a 25 éves Beyoncé rajongó emlékére. A gyűjtés célja, hogy segítséget nyújtson olyan fiataloknak, akik hasonló nehézségekkel küzdenek. Tina Knowles, Beyoncé édesanyja, az Instagram oldalán egy videómontázzsal emlékezett meg a fiatal lányról, ezzel fejezve ki részvétét a családnak és a rajongóknak. A bejegyzésben méltatta Sydney Hardeman pozitív energiáját és a rajongók számára jelentőséggel bíró szerepét.
Sydney Hardeman 2018-ban vált ismertté, amikor a Beyoncé Coachella fellépése alatt mutatott meglepett és lelkes reakcióját megörökítették a kamerák. A felvétel később bekerült a Netflix 'Homecoming: A Film by Beyoncé' című dokumentumfilmjébe, és pillanatokon belül világhírűvé vált az interneten. Sydney Hardeman régóta követte Beyoncé pályáját. A beszámolók szerint 13 éves kora óta volt a BeyHive rajongótábor tagja. Fanatikusságát pedig mi sem bizonyítja jobban, mintsem hogy az ikonikus Coachella koncerten 12 órán át várakozott a színpad előtt, hogy az első sorból láthassa kedvenc előadóját. A dokumentumfilm megjelenése után arról beszélt, hogy váratlanul érte, amikor felismerte magát a felvételeken, ugyanakkor megtiszteltetésként élte meg, hogy a reakciója bekerült az alkotásba.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
