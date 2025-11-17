Drámai hírek érkeztek: elhunyt az ajkai erőműbaleset egyik sérültje

Életét vesztette az ajkai erőműbaleset egyik sérültje - közölte a Veolia Energia Magyarország Zrt. az MTI-vel hétfőn. "Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kollégánk, aki a közelmúltban munkahelyi balesetet szenvedett az ajkai erőműben, a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és kollégáinak" - áll a zrt. tájékoztatásban.
Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, minden segítséget megad a családnak, kollégáknak ebben a nehéz helyzetben, és együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek, felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében - közölték.
A Veolia Enegria Magyarország Zrt. egy hete azt közölte: a csoporthoz tartozó Bakonyi Erőmű Zrt.-ben november 8-án súlyos munkahelyi baleset történt, három dolgozó égési sérüléseket szenvedett. Közülük kettőt kórházi ellátás után hazaengedtek.
