Közeleg a karácsony: Mennyibe kerül idén a dió? Mutatjuk!

A legtöbb háztartásban elengedhetetlen kellék a dió az ünnepi sütés-főzés során. A diónak rengeteg felhasználási módja van, de leginkább bejglit készítenek belőle és sokaknál készül diós aprósütemény is. A Bors utánajárt az idei dió áraknak. A Budapest Vámház körúti Vásárcsarnok már karácsonyi dekorációktól pompázik és sok árusnál lehet diót kapni.

A budapesti Vásárcsarnokban néztük meg az idei dió árakat / Fotó: Gáll Regina / Bors

Idén a dió árak árusonként több ezer forinttal is eltérnek. Na, de mennyi az annyi? 4500 és 6000 forint között vannak az árak.

Karácsonyfa áll a Vásárcsarnokban / Fotó: Gáll Regina / Bors

- Idén a dió ára drágább, még a tavalyinál is. Már tavaly is drága volt, de az idén még drágább lett. Sajnos egyre kevesebb Magyarországon az a terület, ami nem fertőzött kártevővel - kezdte a Borsnak Muskát Zsuzsa árus, aki Békés környékéről származó diót árul 5800 forint/kiló árban.

Általában még csak az árat kérdezik. Nagyon megváltozott a piaci vásárlóréteg. Sokan már a nagy bevásárlóközpontokban szerzik be. Az idősek kihalnak. Nekem már az édesanyám is itt árult, tehát generációk óta el tudom mondani, hogy mennyiségben jóval kevesebb az, amit be kell szerezni és amit el tudunk adni. Egyáltalán nem indult még be a karácsonyi szezon, inkább csak érdeklődnek és néznek. Nálam az az előny, hogy tudom darálni a mákot és a diót is.

Muskát Zsuzsa Békés környékéről származó diót árul 5800 forint/kiló árban / Fotó: Gáll Regina / Bors

Jócó lengyel diót árul.

Még az elején vagyunk, így csak veszegetik, mert várnak, hogy hátha olcsóbb lesz, de nem lesz olcsóbb, csak drágább lesz. 4500-5000 körül mozog a dió most

– mondja

A dió árak fontosak, de a minőség is számít a vásárlóknál

A vásárlókat is megkérdeztük, hogy mi a véleményük az idei dió árakról. Van, aki még a tavalyi lefagyasztottat használja és örül, hogy nem kell idén pénzt kiadnia érte, de olyanok is akadnak, akik nem az árat, hanem a minőséget nézik, hiszen nem telhet el náluk karácsony diós bejgli nélkül.

- Itt veszem meg a diót piacon, nekem az ára és a minősége is fontos. Egyre drágább minden, ez már kivédhetetlen, aszály, meg minden miatt érthető is valahol - mondta Zsuzsa.

Elég drága sajnos; ha héjas diót kapnék olcsón, azt nagyon szívesen vennék

– mondta Hilda.