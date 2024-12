Jó hírt kaptak a férfiak: ha ezt a bejglit eszik, egészségesebbek lesznek!

Az angol sajtó számolt be a brit tudósok egyik legújabb, megfigyeléseken alapuló vizsgálatáról, amely a férfiemberek számára fontos prosztatával kapcsolatos. A szakemberek egy csoportja 100 olyan férfit vont be a vizsgálatba, akiknek prosztata rákjuk van, de alacsony, vagy úgynevezett közepes kockázatú a daganatos betegségük és aktív megfigyelést választották. Ezt a kezelési módot egyébként sok alacsony kockázatú prosztatarákban szenvedő ember választja az azonnali kezelés helyett. Ez egy olyan kezelési megközelítés, amely magában foglalja a rák rendszeres ellenőrzését, azonnali beavatkozás nélkül.

A résztvevőket véletlenszerűen osztották két csoportra: az egyik társaság folytatta a megszokott étrendjét, míg a másik egy éven át alacsony omega-6 és magas omega-3 tartalmú étrendet követett, halolajjal kiegészítve. Az eredmények egyértelműen visszaigazolták a tudósok várakozását, miszerint az alacsony omega-6-tartalmú, de magas omega-3-zsírsavtartalmú étrend a halolaj-kiegészítőkkel kombinálva jelentősen csökkentette a prosztata rákos sejtek növekedési ütemét, a korai stádiumú betegségben szenvedő férfiaknál.

A kutatók nyomon követve az étrend változásának szervezetre gyakorolt hatását megállapították, hogy egy év elteltével az alacsony omega-6, omega-3 gazdag étrend és a halolaj-csoport 15% -kal csökkentette a rákos sejtek szaporodását a prosztatában, míg a kontrollcsoportnál ez az érték 24% -kal növekedett.

Ez azért is jó hír így karácsony előtt, mert az alacsony omega-6 és magas omega-3 tartalmú étrend egyik eleme a dió, ami óriási szerencsére, az egyik legkedveltebb karácsonyi édesség, a diós bejgli egyik alapvető összetevője is ez!

A dió mellett még a sok hal is jó hatást gyakorol a prosztatára és ezt az étket is könnyen a tányérunkra tehetjük az ünnepek alatt. Emellett az olívaolaj is hasznos ebből a szempontból. Amit pedig el kellene kerülni annak érdekében, hogy a prosztatagondok is kellő távolságban maradjanak az chips, a keksz, valamint a majonéz.

Dr. William Aronson, az UCLA urológiai professzora és a tanulmány első szerzője elmondta:

Ez fontos lépés annak megértésében, hogy az étrend hogyan befolyásolhatja a prosztata rák kimenetelét. Megállapításaink szerint valami olyan egyszerű dolog, mint az étrend kiigazítása, potenciálisan lelassíthatja a rák növekedését és meghosszabbíthatja az időt, mielőtt agresszívebb beavatkozásokra lenne szükség!

Szóval uraim, karácsonykor ne spóroljunk a jóféle halászlével és a diós bejglivel!