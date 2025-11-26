Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Nem azt kaptam, amiért fizettem, hogy kapom vissza a pénzem? Ezt érdemes tudni a chargebackről!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 15:30
Létezik egy lehetőség a bankkártyás vásárlásoknál, aminek a segítségével visszaszerezhetjük a pénzünket, ha valami gond adódna a rendelt áruval. Így működik a chargeback a gyakorlatban!
A chargeback nem más, mint egyfajta védőháló, ami segít a kárpótolni az online vásárlókat, ha mondjuk nem érkezik meg a rendelt termékük vagy más jön helyette. Mikor és hogyan lehet élni ezzel a lehetőséggel? Mutatjuk!

Így kérhető pénzvisszaterhelés vagyis chargeback.
Mi is az a chargeback és hogyan működik a gyakorlatban? Itt a szakértők válasza Fotó: SOMKID THONGDEE /  Shutterstock 

Mi is az a chargeback?

A pénzvisszaterhelés egy formája, ami sok vásárló számára egyfajta védőernyőként jelenik meg azokban a helyzetekben, amikor egy bankkártyás rendelés körül valami nem úgy alakul, ahogy azt elképzelte. A folyamat többlépcsős és a bank, valamint a vásárló között zajlik le és akkor is megoldás lehet, ha a kereskedő a világ másik felén működik.

Hogyan kezdeményezhető ez a fajta pénzvisszafizetés?

Az eljárást minden esetben a számlavezető bankunknál kell kezdeményezni online, telefonon vagy személyesen. Ilyenkor jól jön minden apró részlet, ami segíthet tisztábban látni a pénzintézetnek: egy visszaigazolás, néhány üzenetváltás vagy akár pár képernyőfotó is jól jöhet ilyenkor a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerint. Miután a bankunk „képbe került” továbbítja az igényt a kereskedő pénzintézete felé és kezdetét veszi egy párbeszéd köztük, mikor is eldöntik visszafordítható-e a tranzakció, vagy sem.

Mikor kérhető és mikor nem?

A chargeback kifejezetten azokra a tranzakciókra kérhető, amikor a hitelkártyánk vagy debit kártyánk fizikailag nincs jelen. Vagyis internetes vásárlásoknál, amikor a kártyát nem érintjük oda semmihez, nem húzzuk le, csak megadjuk az adatokat. A visszatérítésre vonatkozó szabályokat az egyes kártyatársaságok szabályozzák részletesen, vagyis ez a bankoktól független. A bankok csak az adminisztratív és technikai kérdésekben dönthetnek – írja a Bank360.hu.

Ezt is fontos tudni a chargebackről

A chargeback vagyis a pénzvisszaterelési folyamat nem a 14 napos elállási jog alternatívája! Ez annyit tesz, hogy ha a rendelés megfelelően teljesült, megkaptuk a terméket, az hibátlan, akkor nem élhetünk a chargeback intézményével.

A Mastercard tulajdonosoknál így zajlik a folyamat

A kártyatársaság szerint náluk a visszatérítés eljárás lépései a következők:

  1. Keressük fel a bankunkat, amelyik a kártyát kibocsájtotta.
  2. Dokumentáljunk mindent a csomaggal és a feladójával kapcsolatban.
  3. Adjuk meg az adatokat (tranzakció adatait, vásárlás ideje, kereskedő, szolgáltató neve, a kártyánk száma, a vásárlás ellenértéke) és indokoljuk meg a visszatérítést.
  4. Legyünk türelmesek és ne kezdjünk el egyezkedni a kereskedővel – például ne fogadjunk el utalványt –, ha a pénzünket szeretnénk visszakapni, mert az ügylet ekkor kikerül a chargeback kategóriából!

 

