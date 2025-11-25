Brutális szigorítás jön a Robloxban: arcfelismeréssel szűrik majd ki a felnőtteket

A Roblox decemberben egy olyan szabályt vezet be, amely alapjaiban írhatja át az egyik legnépszerűbb, de gyerekeknek szóló játék működését. Az ötlet szerint nemsokára egy arcfelismerő rendszerrel kitiltják majd a felnőtteket a gyerekek chatszobáiból. A lépésre égető szükség volt, hiszen a platformon az utóbbi években elszaporodtak a kiskorúakra vadászó ragadozók.
A változtatás több országban már decembertől élesedik, januártól pedig globálisan is bevezetik. A játékosokat a rendszer hat korcsoportra bontja, és főszabály szerint mindenki csak a saját korosztályával vagy ahhoz közeli csoportokkal cseveghet.
A legkisebbeket érinti a legszigorúbb védelem: a 9 év alatti gyerekeknél a chat alapból le van tiltva, azt csak a szülők kapcsolhatják vissza.
A Roblox szerint úttörő megoldás született, amivel ők lesznek az első online játék vagy közösségi platform, amely arcfelismeréssel ellenőrzi a felhasználók életkorát. A rendszer az azonosítást úgy végzi, hogy felvételeket készít az arcunkról, amiket – az állításuk szerint – az azonosítás után azonnal törölnek. Íme, erről egy videó, hogyan működne a rendszer:
És ahogy említettük, okkal jött a szigor, hiszen a pedofilok a magyar Roblox színterén is megjelentek már. Korábbi sajtóhírek alapján tudjuk, hogy a Roblox magyar nyelvű csoportjaiban is felbukkantak már olyan felnőtt zaklatók, akik a gyerekeket próbálták a játékon keresztül manipulálni.
Noé története is ebbe a kategóriába tartozik. A fiú a Life Together nevű szerepjátékban játszott, amikor egy idegen női karakter barátnak jelölte. A kapcsolat azonban hamar rémisztő fordulatot vett:
az avatár levetkőzött, majd Noé karakterét is arra kérte, feküdjön mellé a virtuális ágyba
– írták korábban.
És nem ez volt az egyetlen eset. Egy magyar Roblox-csoport moderátora hasonló esetet említett:
volt felhasználó, aki nőnek kiadva magát kért képeket kiskorúaktól. A moderátorok kitiltották, és az esetről a hatóságokat is értesítették.
A rendőrség megerősítette:
érkeztek bejelentések Robloxhoz köthető online zaklatásokról, a nyomozást pedig minden ilyen esetben soron kívül elrendelik.
A Robloxot a világon mindenhol használják a rossz szándékú felnőttek. Az Egyesült Államokban 2018 óta legalább húsz letartóztatás történt hasonló kísérletek miatt, amelyek a platformon kezdődtek.
A Roblox nem csupán egy játék, hanem egy olyan online platform, ahol a felhasználók saját játékokat készíthetnek és mások alkotásait is kipróbálhatják. A játék a gyerekek és fiatalok körében pont ezért népszerű. Pont ez teszi azonban vonzóvá a játékot a veszélyes ragadozók számára is.
A radikális újítás célja egyértelmű: megvédeni a gyerekeket a zaklatóktól. De maga a módszer sok vitát kezdeményezett. A Roblox vezére, Dave Baszucki korábban még azt is kijelentette:
ha a szülők féltenek egy gyereket, egyszerűen ne engedjék játszani.
Ez sokaknál kiverte a biztosítékot.
Hogy az arcfelismerés mennyire válik be a gyakorlatban, és sikerül-e valóban kiszűrni a rossz szándékú felnőtteket, az a következő hónapokban derül ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.