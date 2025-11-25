Brutális szigorítás jön a Robloxban: arcfelismeréssel szűrik majd ki a felnőtteket

A Roblox decemberben egy olyan szabályt vezet be, amely alapjaiban írhatja át az egyik legnépszerűbb, de gyerekeknek szóló játék működését. Az ötlet szerint nemsokára egy arcfelismerő rendszerrel kitiltják majd a felnőtteket a gyerekek chatszobáiból. A lépésre égető szükség volt, hiszen a platformon az utóbbi években elszaporodtak a kiskorúakra vadászó ragadozók.

Nincsenek biztonságban a gyermekek a Robloxon. Ezt nemrégiben már a hatóságok is megerősítették / Fotó: Shutterstock

Decemberben indul a szigorítás, januártól pedig az egész világon kötelező lesz

A változtatás több országban már decembertől élesedik, januártól pedig globálisan is bevezetik. A játékosokat a rendszer hat korcsoportra bontja, és főszabály szerint mindenki csak a saját korosztályával vagy ahhoz közeli csoportokkal cseveghet.

A legkisebbeket érinti a legszigorúbb védelem: a 9 év alatti gyerekeknél a chat alapból le van tiltva, azt csak a szülők kapcsolhatják vissza.

A Roblox szerint úttörő megoldás született, amivel ők lesznek az első online játék vagy közösségi platform, amely arcfelismeréssel ellenőrzi a felhasználók életkorát. A rendszer az azonosítást úgy végzi, hogy felvételeket készít az arcunkról, amiket – az állításuk szerint – az azonosítás után azonnal törölnek. Íme, erről egy videó, hogyan működne a rendszer:

És ahogy említettük, okkal jött a szigor, hiszen a pedofilok a magyar Roblox színterén is megjelentek már. Korábbi sajtóhírek alapján tudjuk, hogy a Roblox magyar nyelvű csoportjaiban is felbukkantak már olyan felnőtt zaklatók, akik a gyerekeket próbálták a játékon keresztül manipulálni.

Noé története is ebbe a kategóriába tartozik. A fiú a Life Together nevű szerepjátékban játszott, amikor egy idegen női karakter barátnak jelölte. A kapcsolat azonban hamar rémisztő fordulatot vett:

az avatár levetkőzött, majd Noé karakterét is arra kérte, feküdjön mellé a virtuális ágyba

– írták korábban.

És nem ez volt az egyetlen eset. Egy magyar Roblox-csoport moderátora hasonló esetet említett:

volt felhasználó, aki nőnek kiadva magát kért képeket kiskorúaktól. A moderátorok kitiltották, és az esetről a hatóságokat is értesítették.

A rendőrség megerősítette: