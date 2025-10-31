Ez nem kacsa, illetve hát mégis! Mi az a Duckov, amiért mindenki megőrül?

Hamarosan beindul az őszi dömping, amikor a videójátékok legnagyobb durranásai ellepik a polcokat. A karácsonyfák alatt és a töltött pulyka mellett felbukkan majd a Call of Duty: Black Ops 7, a Cairn, az Europa Universalis V és az Anno 117: Pax Romana. Vannak azonban olyan kiadók, akik nem vártak az ünnepekig, hanem rögtön az uborkaszezon után úgy döntöttek, itt az idő megszólítani ezt a milliárdos tömeget. A Borderlands 4, Hollow Knight: Silksong és az EA Sports FC 26 után a Battlefield 6 jött, látott és tarolt. A rombolásra épülő katonai akció-lövölde nagyon magasra tette a lécet, azonban a számok alapján úgy tűnik, hogy néhány kacsának sikerült mégis megugrania. Az Escape from Duckov 300 000-nél több egyidejű gamert mozgatott meg Steamen, a világ legnagyobb PC-s videójátékos platformján, ezzel az aktuális toplista 5. helyére kapaszkodott fel.

Mi az Escape from Duckov sikerének titka? Fotó: Steam

Mindenki megőrül a Duckovért: ez most a legmenőbb videójáték?

Ez azért hatalmas eredmény a Duckovtól, mivel egy indie programról van szó. Kiscsoportos munkával készítették el a fejlesztők azt a receptet, ami sült galamb, jelen esetben kacsa módjára a gamerek szájába repül. Piszkosul szórakoztató, kellően mély, valamint folyamatosan arra ösztökél, hogy csak még egy túra férjen bele a felszínre. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a kissé szögletes tollasos akcióért mindössze 15 eurót kér a kiadó, ami jelentéktelen összegnek számít a 60-70 eurós AAA-s vetélytársak árnyékában. Az elsöprően pozitív visszajelzések árulkodnak arról, hogy a hatalmas tömeg egy tényleg kiváló alkotásra vetette rá magát. A fejlesztők nem győznek hálálkodni az immár több mint 2 millió példányban eladott Duckov kapcsán. Ez egy sikertörténet, ami rávilágít arra, hogy kellő alázattal és szorgalommal olyan sikeres videójátékok megszülethetnek, amelyek felveszik a versenyt az akár több száz fős háttérstábbal rendelkező, gigantikus kiadók által megtámogatott alkotásokkal.