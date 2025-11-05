Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A baba, ami megtanította a lányokat álmodni – Galéria

Barbie baba
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 12:30
játékbaba
Barbie születése nem Hollywoodban, hanem egy német kirakatban kezdődött. A baba hat és fél évtizede uralja a gyerekszobákat és a popkultúrát.
Lukács-Sánta Andrea
A szerző cikkei

1959 óta hódít az amerikai Barbie baba világszerte, pedig valójában már korábban kitalálták az elődjét Lillit, Németországban. A világsikert viszont a Barbie érte el, a Mattel játékgyártó csinált belőle ikont, szimbólumot, és persze az egyik legsikeresebb gyerekjátékot világszerte. A Barbie megalkotója, Ruth Handler amerikai üzletasszony volt, aki november 4-én lenne 109 éves.

Ruth Handler a Barbie baba megalkotója
Ruth Handler a Barbie baba megalkotója Fotó: Wikipedia

A baba, aki megtanította a lányokat álmodni

Az ötlet onnan jött, hogy Ruth látta, ahogy lánya, Barbara szívesen öltöztette babáit felnőtt ruhákba, miközben akkoriban a legtöbb játékbaba gyermeket ábrázolt. Egy piaci rést felfedezve Ruth megálmodott egy felnőtt kinézetű babát, és az ötletét megosztotta a Mattel egyik társalapítójával, Elliot Handler-rel, aki történetesen a férje volt. Az ötlet először nem aratott sikert, de nemsokára a feltaláló Németországban rábukkant Lilli babára, ami pont úgy nézett ki, mint az a baba, amit álmaiban látott. A dollárjelek megjelentek a szemei előtt, ezért hazatérve bevitte a Mattelhez a mintababákat, amelyeket Németországban vett, így hamarosan debütált is Barbie 1959. március 9-én New Yorkban. A baba dizájnját Jack Ryan tervezte, aki történetesen Gábor Zsazsa 6. férje volt.

Az első Barbie (1959) Foto: Wikipedia

Az első Barbie fekete-fehér úszódresszt viselt, és szőke és barna hajjal volt kapható. Az első évben 350 ezer darabot adtak el belőle, ami akkoriban óriási sikernek számított.


Barbi kitalált önéletrajza

Barbie teljes neve Barbara Millicent Roberts, és a képzeletbeli wisconsini Willowsból származik. Az évtizedek során több mint negyven háziállata és számtalan járműve volt, sőt még pilótaengedéllyel is büszkélkedhet. Több mint kétszáz különböző karrierben próbálta ki magát, az űrhajóstól az orvosig, bizonyítva, hogy a nők bármire képesek. Magánéletében sem unatkozott: 2004-ben szakított Kennel, de 2011-ben újra egymásra találtak.

Barbi sok port kavart

A baba külseje évtizedek óta sok vitát indított el, sok szülő túl felnőttesnek találta Barbie alakját, és sokan panaszkodtak arra is, hogy a túlságosan idealizált külsővel testképzavart okozhat a kislányokban. A kulturális különbségek is vitát szültek: 2003-ban Szaúd-Arábiában betiltották Barbie-t, és helyette megjelent a vallási előírásoknak megfelelően öltöző Fulla baba. A „Barbie” név idővel szlengként is elterjedt, felszínes, butácska nőkre utalva. A Mattel azóta igyekszik sokszínűbbé tenni a kínálatot: már a hatvanas évektől készültek fekete és ázsiai Barbie-k is, köztük az első afroamerikai modell, Christie, 1968-ban.

Barbie Doll Toy
A Mattel azóta igyekezett sokszínűbbé tenni a palettát Fotó: Mirrorpix

Több mint 150 országban több milliárd Barbie-t adtak el, és számtalan kiegészítő, könyv, film és videojáték készült köré. Barbie nemcsak játék, hanem kulturális ikon is, megfestette Andy Warhol, a Times Square pedig 1974-ben egy hétre átnevezte magát Barbie Boulevard-ra.

 

SANYO DIGITAL CAMERA
Galéria: 109 éve született a Barbie baba megálmodója - Galéria
1/14
Barbie kiállítás Londonban Fotó: Anadolu

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.