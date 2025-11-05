A baba, ami megtanította a lányokat álmodni – Galéria

1959 óta hódít az amerikai Barbie baba világszerte, pedig valójában már korábban kitalálták az elődjét Lillit, Németországban. A világsikert viszont a Barbie érte el, a Mattel játékgyártó csinált belőle ikont, szimbólumot, és persze az egyik legsikeresebb gyerekjátékot világszerte. A Barbie megalkotója, Ruth Handler amerikai üzletasszony volt, aki november 4-én lenne 109 éves.

Ruth Handler a Barbie baba megalkotója Fotó: Wikipedia

A baba, aki megtanította a lányokat álmodni

Az ötlet onnan jött, hogy Ruth látta, ahogy lánya, Barbara szívesen öltöztette babáit felnőtt ruhákba, miközben akkoriban a legtöbb játékbaba gyermeket ábrázolt. Egy piaci rést felfedezve Ruth megálmodott egy felnőtt kinézetű babát, és az ötletét megosztotta a Mattel egyik társalapítójával, Elliot Handler-rel, aki történetesen a férje volt. Az ötlet először nem aratott sikert, de nemsokára a feltaláló Németországban rábukkant Lilli babára, ami pont úgy nézett ki, mint az a baba, amit álmaiban látott. A dollárjelek megjelentek a szemei előtt, ezért hazatérve bevitte a Mattelhez a mintababákat, amelyeket Németországban vett, így hamarosan debütált is Barbie 1959. március 9-én New Yorkban. A baba dizájnját Jack Ryan tervezte, aki történetesen Gábor Zsazsa 6. férje volt.

Az első Barbie (1959) Foto: Wikipedia

Az első Barbie fekete-fehér úszódresszt viselt, és szőke és barna hajjal volt kapható. Az első évben 350 ezer darabot adtak el belőle, ami akkoriban óriási sikernek számított.



Barbi kitalált önéletrajza

Barbie teljes neve Barbara Millicent Roberts, és a képzeletbeli wisconsini Willowsból származik. Az évtizedek során több mint negyven háziállata és számtalan járműve volt, sőt még pilótaengedéllyel is büszkélkedhet. Több mint kétszáz különböző karrierben próbálta ki magát, az űrhajóstól az orvosig, bizonyítva, hogy a nők bármire képesek. Magánéletében sem unatkozott: 2004-ben szakított Kennel, de 2011-ben újra egymásra találtak.

Barbi sok port kavart

A baba külseje évtizedek óta sok vitát indított el, sok szülő túl felnőttesnek találta Barbie alakját, és sokan panaszkodtak arra is, hogy a túlságosan idealizált külsővel testképzavart okozhat a kislányokban. A kulturális különbségek is vitát szültek: 2003-ban Szaúd-Arábiában betiltották Barbie-t, és helyette megjelent a vallási előírásoknak megfelelően öltöző Fulla baba. A „Barbie” név idővel szlengként is elterjedt, felszínes, butácska nőkre utalva. A Mattel azóta igyekszik sokszínűbbé tenni a kínálatot: már a hatvanas évektől készültek fekete és ázsiai Barbie-k is, köztük az első afroamerikai modell, Christie, 1968-ban.