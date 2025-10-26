Hiába Margot Robbie sikere, hatalmas bukta az új Barbie

Két évvel ezelőtt Japántól Amerikán keresztül Magyarországig mindent letarolt a Barbie-láz. A 2023 nyarán bemutatott Barbie (és mellette az Oppenheimer, azaz a Barbenheimer) olyanokat ültetett be a nagyvásznak elé, akik egyébként nem is igazán érdeklődnek az ikonikus szőke baba mindennapjaiért. Margot Robbie és Ryan Gosling románca egyszerre volt szórakoztató, drámai és emberközeli, vagyis hiába keresztelték el Barbie-nak a filmet, jóval mélyebb tartalommal töltötték meg az egyébként néha túlzóan sekélyes főszereplőt. Az igazi rajongók azonban nemcsak a filmek és sorozatok világában mozognak otthon, hanem a videójátékok között is, ahol szintén nagy múltra tekint vissza a jól ismert figura. A Mattel babája már 1998-ban nyeregbe pattant, majd jó néhány folytatást megélt, hogy 2025-ben ismét megpróbálja az újabb generációt megszólítani a négylábú állatokon és Barbie-n keresztül. Hiába az egyébként egyszerű, de nagyszerűnek tűnő alapanyag, a számok önmagukért beszélnek.

Hiába volt 2023-ban hatalmas filmsiker a Barbie, a videójátékok piacán ez úgy tűnik, mit sem ér: a kutyát sem érdekli a Barbie Horse Trails Fotó: Outright Games

Kínos bukás: hiába a film sikere, senkit sem érdekel a Barbie-játék

A Barbie Horse Trails megbukott. Ezen nincs mit szépíteni. A világ legnépszerűbb és legnagyobb PC-s platformján a megjelenés óta összesen 7 értékelést írtak a gamerek, valamint egy időpillanatban maximálisan 19-en (!) futtatták a játékot. Ezek egy hivatalos Barbie-licenszel ellátott program esetében, ami egyébként 39,99 €-ba kerül, egyszerűen botrányos. Nem sokkal rosszabb számokat produkál jelenleg a 2013-ban megjelent Barbie Dreamhouse Party, vagy a 2024 októberi Barbie Project Friendship. Barbie felett eljárt az idő, pedig az életszimulátorok, mint a The Sims-széria vagy az inZOI hozza a “kötelezőt”, azaz termeli a pénzkötegeket.

Barbie legújabb kalandjainak középpontjába a lovak kerültek, akiket folyamatosan gondozni kell, hogy a legjobb formájukat mutassák. Élvezik és értékelik a törődést, a tisztogatást, fésülést és etetést. Testreszabható mind Barbie, mind a lovak kinézete, felfedezhető egy nem túl nagy, de legalább nyílt világ, valamint fotók is készíthetők a vadonban, megörökítve a legemlékezetesebb pillanatokat. Sajnos itt kimerül a lista, amit lehet csinálni a közel 12 000 forintos alkotásban. Lehet rájöttek a gamerek is, hogy ennyi pénzért olyan játékok várnak rájuk, mint a Clair Obscur Expedition 33, a Hollow Knight: Silksong vagy az Assassin’s Creed Shadows.