Hiába Margot Robbie sikere, hatalmas bukta az új Barbie

Két évvel ezelőtt Japántól Amerikán keresztül Magyarországig mindent letarolt a Barbie-láz. A 2023 nyarán bemutatott Barbie (és mellette az Oppenheimer, azaz a Barbenheimer) olyanokat ültetett be a nagyvásznak elé, akik egyébként nem is igazán érdeklődnek az ikonikus szőke baba mindennapjaiért. Margot Robbie és Ryan Gosling románca egyszerre volt szórakoztató, drámai és emberközeli, vagyis hiába keresztelték el Barbie-nak a filmet, jóval mélyebb tartalommal töltötték meg az egyébként néha túlzóan sekélyes főszereplőt. Az igazi rajongók azonban nemcsak a filmek és sorozatok világában mozognak otthon, hanem a videójátékok között is, ahol szintén nagy múltra tekint vissza a jól ismert figura. A Mattel babája már 1998-ban nyeregbe pattant, majd jó néhány folytatást megélt, hogy 2025-ben ismét megpróbálja az újabb generációt megszólítani a négylábú állatokon és Barbie-n keresztül. Hiába az egyébként egyszerű, de nagyszerűnek tűnő alapanyag, a számok önmagukért beszélnek.
A Barbie Horse Trails megbukott. Ezen nincs mit szépíteni. A világ legnépszerűbb és legnagyobb PC-s platformján a megjelenés óta összesen 7 értékelést írtak a gamerek, valamint egy időpillanatban maximálisan 19-en (!) futtatták a játékot. Ezek egy hivatalos Barbie-licenszel ellátott program esetében, ami egyébként 39,99 €-ba kerül, egyszerűen botrányos. Nem sokkal rosszabb számokat produkál jelenleg a 2013-ban megjelent Barbie Dreamhouse Party, vagy a 2024 októberi Barbie Project Friendship. Barbie felett eljárt az idő, pedig az életszimulátorok, mint a The Sims-széria vagy az inZOI hozza a “kötelezőt”, azaz termeli a pénzkötegeket.
Barbie legújabb kalandjainak középpontjába a lovak kerültek, akiket folyamatosan gondozni kell, hogy a legjobb formájukat mutassák. Élvezik és értékelik a törődést, a tisztogatást, fésülést és etetést. Testreszabható mind Barbie, mind a lovak kinézete, felfedezhető egy nem túl nagy, de legalább nyílt világ, valamint fotók is készíthetők a vadonban, megörökítve a legemlékezetesebb pillanatokat. Sajnos itt kimerül a lista, amit lehet csinálni a közel 12 000 forintos alkotásban. Lehet rájöttek a gamerek is, hogy ennyi pénzért olyan játékok várnak rájuk, mint a Clair Obscur Expedition 33, a Hollow Knight: Silksong vagy az Assassin’s Creed Shadows.
Az 1959. március 9-én útnak indított brand kifejezetten közel került ahhoz, hogy a popkulturális megjelenése a fizikai változatra korlátozódjon. Bár készül a színfalak mögött a Barbie 2, hatalmas meglepetés lenne, ha meg tudná ismételni az elődjének sikereit. A sorozatok terén három éve nincs előrelépés, a Barbie: It Takes Two második, egyben utolsó évadja 2022-ben lezárta a történetet, azóta semmi nem kavarta fel az állóvizet.
Pedig a Barbie-brand még mindig értékes. A szakértők szerint 2024 áprilisában a név önmagában 720,8 millió dollárt ért, ami lehet első ránézésre soknak tűnik, de nem tudja tartani a versenyt a mostanában igencsak felfutóban lévő Labubuval. A szörnyen szörnyű vigyorú képregényfigurákat gyártó PopMart körülbelül 20-23 milliárd dollárt kóstál a piacon, vagyis kategóriákkal feljebb datálják, mint a jelen cikk főhősét. A trendek változnak, a potenciális vásárlókat más ingerek mozgatják, más motivációk döntik el végül azt, hogy mire költenek pénzt. Barbie csak abban bízhat, hogy a fizikai változatok még többé-kevésbé képesek tartani a versenyt a vetélytársakkal, valamint a Barbie 2 nagy siker lesz, ha összeáll a kamerák előtt a Margot Robbie - Sydney Sweeny duó.
