BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Dömötör névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hiába Margot Robbie sikere, hatalmas bukta az új Barbie

barbie
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 09:45
videójátékokbukás
Kínos! Barbie hiába lovagol lelkesen, ez már nem üti meg az ingerküszöböt. Ezt már Margot Robbie sem tudná megmenteni!

Két évvel ezelőtt Japántól Amerikán keresztül Magyarországig mindent letarolt a Barbie-láz. A 2023 nyarán bemutatott Barbie (és mellette az Oppenheimer, azaz a Barbenheimer) olyanokat ültetett be a nagyvásznak elé, akik egyébként nem is igazán érdeklődnek az ikonikus szőke baba mindennapjaiért. Margot Robbie és Ryan Gosling románca egyszerre volt szórakoztató, drámai és emberközeli, vagyis hiába keresztelték el Barbie-nak a filmet, jóval mélyebb tartalommal töltötték meg az egyébként néha túlzóan sekélyes főszereplőt. Az igazi rajongók azonban nemcsak a filmek és sorozatok világában mozognak otthon, hanem a videójátékok között is, ahol szintén nagy múltra tekint vissza a jól ismert figura. A Mattel babája már 1998-ban nyeregbe pattant, majd jó néhány folytatást megélt, hogy 2025-ben ismét megpróbálja az újabb generációt megszólítani a négylábú állatokon és Barbie-n keresztül. Hiába az egyébként egyszerű, de nagyszerűnek tűnő alapanyag, a számok önmagukért beszélnek.

Megbukott a Barbie Horse Trails
Hiába volt 2023-ban hatalmas filmsiker a Barbie, a videójátékok piacán ez úgy tűnik, mit sem ér: a kutyát sem érdekli a Barbie Horse Trails   Fotó: Outright Games

Kínos bukás: hiába a film sikere, senkit sem érdekel a Barbie-játék

A Barbie Horse Trails megbukott. Ezen nincs mit szépíteni. A világ legnépszerűbb és legnagyobb PC-s platformján a megjelenés óta összesen 7 értékelést írtak a gamerek, valamint egy időpillanatban maximálisan 19-en (!) futtatták a játékot. Ezek egy hivatalos Barbie-licenszel ellátott program esetében, ami egyébként 39,99 €-ba kerül, egyszerűen botrányos. Nem sokkal rosszabb számokat produkál jelenleg a 2013-ban megjelent Barbie Dreamhouse Party, vagy a 2024 októberi Barbie Project Friendship. Barbie felett eljárt az idő, pedig az életszimulátorok, mint a The Sims-széria vagy az inZOI hozza a “kötelezőt”, azaz termeli a pénzkötegeket.

Barbie legújabb kalandjainak középpontjába a lovak kerültek, akiket folyamatosan gondozni kell, hogy a legjobb formájukat mutassák. Élvezik és értékelik a törődést, a tisztogatást, fésülést és etetést. Testreszabható mind Barbie, mind a lovak kinézete, felfedezhető egy nem túl nagy, de legalább nyílt világ, valamint fotók is készíthetők a vadonban, megörökítve a legemlékezetesebb pillanatokat. Sajnos itt kimerül a lista, amit lehet csinálni a közel 12 000 forintos alkotásban. Lehet rájöttek a gamerek is, hogy ennyi pénzért olyan játékok várnak rájuk, mint a Clair Obscur Expedition 33, a Hollow Knight: Silksong vagy az Assassin’s Creed Shadows.

Az 1959. március 9-én útnak indított brand kifejezetten közel került ahhoz, hogy a popkulturális megjelenése a fizikai változatra korlátozódjon. Bár készül a színfalak mögött a Barbie 2, hatalmas meglepetés lenne, ha meg tudná ismételni az elődjének sikereit. A sorozatok terén három éve nincs előrelépés, a Barbie: It Takes Two második, egyben utolsó évadja 2022-ben lezárta a történetet, azóta semmi nem kavarta fel az állóvizet.

Pedig a Barbie-brand még mindig értékes. A szakértők szerint 2024 áprilisában a név önmagában 720,8 millió dollárt ért, ami lehet első ránézésre soknak tűnik, de nem tudja tartani a versenyt a mostanában igencsak felfutóban lévő Labubuval. A szörnyen szörnyű vigyorú képregényfigurákat gyártó PopMart körülbelül 20-23 milliárd dollárt kóstál a piacon, vagyis kategóriákkal feljebb datálják, mint a jelen cikk főhősét. A trendek változnak, a potenciális vásárlókat más ingerek mozgatják, más motivációk döntik el végül azt, hogy mire költenek pénzt. Barbie csak abban bízhat, hogy a fizikai változatok még többé-kevésbé képesek tartani a versenyt a vetélytársakkal, valamint a Barbie 2 nagy siker lesz, ha összeáll a kamerák előtt a Margot Robbie - Sydney Sweeny duó.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu