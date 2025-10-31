Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lövöldözés és káosz Zanzibáron: legalább húsz magyar rekedt a zavargások közepette

zavargások
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 11:55
magyar turistaZanzibár
Lövöldözés, leállított repülőjáratok és megszűnt internetkapcsolat bénította meg Zanzibárt. Legalább húsz magyar turista rekedt a népszerű üdülőszigeten, miközben a hatóságok próbálják kimenekíteni az utazókat.

Brutális zavargások törtek ki a Tanzániához tartozó Zanzibáron, ahol legalább húsz magyar turista rekedt – számolt be az aggasztó helyzetről a Mandiner.

A zanzibári zavargások közepette több magyar turista is kint rekedt
A zanzibári zavargások közepette több magyar turista is kint rekedt  Fotó: X

Zanzibár: a zavargások miatt a repülőtereket is lezárták

A helyiek szerint lövések dördültek, a repülőteret és a közúti, valamint tengeri közlekedést is leállították. Az internetkapcsolat egy teljes napra megszűnt, ami tovább nehezítette a kommunikációt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön közölte, hogy a tanzániai zavargások miatt folyamatos nagykövetségi ügyeletet tartanak, és a konzulok fogadják a bajba jutott magyarokat. 

A zavargások ugyanakkor főleg az ország szárazföldi részét érintették, a turisták körében is népszerű Zanzibár szigetét nem

– tette hozzá.

A Kenya Airways és az Ethiopian Airlines nemzetközi járatai egyelőre közlekednek, de a megmaradt repülőhelyek gyorsan beteltek, több repülőteret pedig lezártak. Szijjártó Péter szerint nincs tudomás veszélyben lévő magyarokról, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és kapcsolatban állnak az érintett utazási irodákkal.

A regisztrált magyar állampolgárok értesítést kaptak a Konzinfo applikáción keresztül, a minisztérium pedig folyamatos kapcsolatot tart velük a biztonságos hazautazás érdekében – írta a Tények.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu