Lövöldözés és káosz Zanzibáron: legalább húsz magyar rekedt a zavargások közepette

Brutális zavargások törtek ki a Tanzániához tartozó Zanzibáron, ahol legalább húsz magyar turista rekedt – számolt be az aggasztó helyzetről a Mandiner.

A zanzibári zavargások közepette több magyar turista is kint rekedt Fotó: X

Zanzibár: a zavargások miatt a repülőtereket is lezárták

A helyiek szerint lövések dördültek, a repülőteret és a közúti, valamint tengeri közlekedést is leállították. Az internetkapcsolat egy teljes napra megszűnt, ami tovább nehezítette a kommunikációt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön közölte, hogy a tanzániai zavargások miatt folyamatos nagykövetségi ügyeletet tartanak, és a konzulok fogadják a bajba jutott magyarokat.

A zavargások ugyanakkor főleg az ország szárazföldi részét érintették, a turisták körében is népszerű Zanzibár szigetét nem

– tette hozzá.

A Kenya Airways és az Ethiopian Airlines nemzetközi járatai egyelőre közlekednek, de a megmaradt repülőhelyek gyorsan beteltek, több repülőteret pedig lezártak. Szijjártó Péter szerint nincs tudomás veszélyben lévő magyarokról, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és kapcsolatban állnak az érintett utazási irodákkal.

A regisztrált magyar állampolgárok értesítést kaptak a Konzinfo applikáción keresztül, a minisztérium pedig folyamatos kapcsolatot tart velük a biztonságos hazautazás érdekében – írta a Tények.