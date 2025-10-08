Végre eltűnhetnek a boltokból a kamu trappisták – hatályba lépett az új szabályozás!

Nagy István agrárminiszter rendeletének célja – már meg is jelent a Magyar Közlönyben – az, hogy az emberek valóban azt a fajta sajtot kapják, amiért fizetnek. Ennek érdekében változtattak a Magyar Élelmiszerkönyv trappista sajtra vonatkozó fejezetein. Mutatjuk, mi lesz másként emiatt a hazai boltokban!

Nagy változás jön a trappista sajtoknál az üzletekben. Fotó: Andrey Starostin / Shutterstock

Mi volt a gond az eddigi szabályokkal?

Az új rendelet hatálybalépéséig több ezer tonnányi termék érkezett Magyarországra

külföldről,

trappista sajtként,

olyan gyártóktól, akik nem is készítenek trappista sajtot,

főleg Lengyelországból, Szlovákiából és Németországból.

Emiatt egyébként a Tej Terméktanács az elmúlt években többször hangot adott aggodalmának, az új szabályokat viszont üdvözlik.

Milyen új szabályok vonatkoznak a trappista sajtokra?

Az október 3-án megjelent rendelet szerint innentől szigorúbb előírások vonatkoznak a trappista sajtokra, pontosabban a sajt összetevőire, méretére, szárazanyag-tartalmára, tömegére, alakjára és sótartalmára. Például a belföldi gyártású trappista sajt csak korong alakú lehet innentől kezdve (eddig is ez volt a jellemző), a többnyire külföldön készült hasáb formájú sajtok pedig csak szeletelve vagy reszelt kiszerelésben, illetve több összetevőből álló élelmiszer-alapanyagaként kerülhetnek csak forgalomba. Így jóval könnyebb lesz beazonosítani, melyik sajt trappista és melyik nem az, illetve kiszorulhatnak a trappista sajtként árult, átcímkézett termékek a belföldi piacról.

Nem lesz emiatt sajthiány a boltokban

Az új jogszabályi rendelkezés nem jelenti a külföldi eredetű tömbsajtok importjának bármilyen jellegű korlátozását – írja a Tej Terméktanács a közleményében. A magyar piacon félkemény sajtból ezentúl sem lesz hiány, csupán annyi történik, hogy a tömbök eredeti nevükön érkeznek és nem Trappistává átcímkézve, a fogyasztókat komolyan megtévesztve.