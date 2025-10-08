Végre eltűnhetnek a boltokból a kamu trappisták – hatályba lépett az új szabályozás!

Nagy István agrárminiszter rendeletének célja – már meg is jelent a Magyar Közlönyben – az, hogy az emberek valóban azt a fajta sajtot kapják, amiért fizetnek. Ennek érdekében változtattak a Magyar Élelmiszerkönyv trappista sajtra vonatkozó fejezetein. Mutatjuk, mi lesz másként emiatt a hazai boltokban!
Az új rendelet hatálybalépéséig több ezer tonnányi termék érkezett Magyarországra
Emiatt egyébként a Tej Terméktanács az elmúlt években többször hangot adott aggodalmának, az új szabályokat viszont üdvözlik.
Az október 3-án megjelent rendelet szerint innentől szigorúbb előírások vonatkoznak a trappista sajtokra, pontosabban a sajt összetevőire, méretére, szárazanyag-tartalmára, tömegére, alakjára és sótartalmára. Például a belföldi gyártású trappista sajt csak korong alakú lehet innentől kezdve (eddig is ez volt a jellemző), a többnyire külföldön készült hasáb formájú sajtok pedig csak szeletelve vagy reszelt kiszerelésben, illetve több összetevőből álló élelmiszer-alapanyagaként kerülhetnek csak forgalomba. Így jóval könnyebb lesz beazonosítani, melyik sajt trappista és melyik nem az, illetve kiszorulhatnak a trappista sajtként árult, átcímkézett termékek a belföldi piacról.
Az új jogszabályi rendelkezés nem jelenti a külföldi eredetű tömbsajtok importjának bármilyen jellegű korlátozását – írja a Tej Terméktanács a közleményében. A magyar piacon félkemény sajtból ezentúl sem lesz hiány, csupán annyi történik, hogy a tömbök eredeti nevükön érkeznek és nem Trappistává átcímkézve, a fogyasztókat komolyan megtévesztve.
