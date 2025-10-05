Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Újabb életveszélyes trend terjed a Tiktokon, most két fiatal lány életébe került

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 22:00
A rendőrség közleménye szerint a TikTokkerek egy metró tetején akartak utazni.
B. V.
A szerző cikkei

Újabb két életet követelt egy rendkívül veszélyes TikTok kihívás. Két tinilány ugyanis amiatt vesztették életüket New Yorkban, hogy "metró szörföztek". A jelenség azt jelenti, hogy a kihívás során a személy egy mozgó szerelvény tetején utazik. Ez a mutatvány azonban most tragédiát okozott Brooklyban, ahol holtan találtak a közösségi trend miatt két másik lányt egy metrómegállóban. A rendőrök az elhunyt fiatalok személyazonosságát és pontos életkorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a nyomozás jelenleg is zajlik.

Újabb életeket követelt egy TikTok kihívás.
Újabb életeket követelt egy TikTok kihívás. Fotó: Pexels

 

Életet követelt a TikTok kihívás

 

Szívszorító, hogy két fiatal lány meghalt, mert azt hitték, hogy a metró tetején utazni egy elfogadható játék. A szülőknek, tanároknak és barátoknak világossá kell tenniük: a metró tetejére mászni nem szörfözés, hanem öngyilkosság

 – közölte Demetrius Crichlow, a New York-i Közlekedési Hivatal elnöke hozzátéve, a gyászoló családtagok mellett a metró azon dolgozói is mélyen megrendültek a tragédia miatt, akik a lányokat megtalálták.

New Yorkban csak tavaly hat ember vesztette életét metrószörfözés közben, míg 2024-ben öt ilyen halálos esetről tudni. Továbbá, a New York-i rendőrség adatai szerint szerint 2024-ben 229 embert tartóztattak le metró-szörfözés miatt. A legfiatalabb "elkövető" mindössze kilencéves volt.

A jelenség, amely több mint egy évszázados múltra tekint vissza, az utóbbi években ismét népszerűvé vált a közösségi médiában, különösen a tinédzser fiúk körében. A közlekedési hatóságok arra kérték a közösségi oldalak üzemeltetőit, hogy távolítsanak el minden olyan videót, amely dicsőíti ezt a mutatványt. Emellett tájékoztató kampányokat indítottak, és drónokat is bevetnek a szabályszegők elfogására, írja a Mirror.

 

