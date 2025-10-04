Erre senki sem számított: Curtis Majkáról vall a Megasztárban

Somorai Sándor neve egyre többeknek cseng ismerősen: a mezőtárkányi férfi ugyanis a TikTok egyik feltörekvő hazai jelensége. Vicces, önironikus tartalmain tízezrek szórakoznak nap mint nap, a rajongók pedig odáig vannak érte. Most azonban a telefon képernyője után a tévénézők szívét készül meghódítani: szombaton a Megasztár színpadán mutatja meg, mire képes.

Váratlan szereplő érkezik a Megasztár válogatójára (Fotó: TV2)

Rengeteg rajongója van a Megasztár versenyzőjének

A stúdióba érkezés sem hétköznapi: Sanyi alig tudott eljutni a Keleti pályaudvartól a TV2 stúdiójáig.

Annyian kértek közös képet, hogy szinte lépni sem tudtam. Volt, aki még pénzt is adott volna, csak hogy lefotózkodhassunk

– mesélte mosolyogva.

Curtis sebei még nem gyógyultak be

A Megasztár műsorvezetői, Szépréthy Roland és Ördög Nóra lelkesen fogadják, Roli pedig nem titkolja: Sanyi már most közönségkedvenc, hiszen a TikTokról mindenki ismeri. A beszélgetés közben heccből szóba kerül Majka neve is, mert Sanyi azt hitte, ő az egyik zsűritag. Ekkor szinte drámai pillanat alakul ki: Herceg Erika Curtishez fordul, és megkérdezi, mennyire fájt a kettőjük közötti szakítás: Curtis szívszorító őszinteséggel válaszol.

Olyan volt, mint a szerelem első látásra, egy focicsapatnak szurkoltunk, együtt jártunk nyaralni...

– árulja el Curtis.

Somorai Sanyi jelenléte jókedvet hoz a stúdióba (Fotó: TV2)

Sanyi produkciója véget vet a feszültségnek?

A feszültséget végül Sanyi belépése oldja fel. Amint a stúdió ajtaja kinyílik, a hangulat rögtön megváltozik. A zsűri – Curtis, Herceg Erika, Tóth Gabi és Marics Peti – azonnal felismeri: Sanyi magabiztosan állt a színpadra, és Koncz Zsuzsa egyik slágerét adta elő.

„Egy tízes skálán nyolcas szintre értékelem az énektudásomat. Van otthon egy 11 ezer forintos mikrofonom, azon gyakorlok” – árulta el előtte.

A nagy kérdés tehát: elég lesz-e a TikTok-hírnév és a lelkesedés ahhoz, hogy Somorai Sándor meggyőzze a zsűrit, és továbbjusson a következő fordulóba? Ez szombaton, a TV2 képernyőjén, 19:30-tól kiderül. Egy biztos: Sanyi feltűnése nem csak a stúdió közönségét, hanem a tévénézőket is jókedvre deríti majd.