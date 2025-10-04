Erre senki sem számított: Curtis Majkáról vall a Megasztárban

Somorai Sándor neve egyre többeknek cseng ismerősen: a mezőtárkányi férfi ugyanis a TikTok egyik feltörekvő hazai jelensége. Vicces, önironikus tartalmain tízezrek szórakoznak nap mint nap, a rajongók pedig odáig vannak érte. Most azonban a telefon képernyője után a tévénézők szívét készül meghódítani: szombaton a Megasztár színpadán mutatja meg, mire képes.
A stúdióba érkezés sem hétköznapi: Sanyi alig tudott eljutni a Keleti pályaudvartól a TV2 stúdiójáig.
Annyian kértek közös képet, hogy szinte lépni sem tudtam. Volt, aki még pénzt is adott volna, csak hogy lefotózkodhassunk
– mesélte mosolyogva.
A Megasztár műsorvezetői, Szépréthy Roland és Ördög Nóra lelkesen fogadják, Roli pedig nem titkolja: Sanyi már most közönségkedvenc, hiszen a TikTokról mindenki ismeri. A beszélgetés közben heccből szóba kerül Majka neve is, mert Sanyi azt hitte, ő az egyik zsűritag. Ekkor szinte drámai pillanat alakul ki: Herceg Erika Curtishez fordul, és megkérdezi, mennyire fájt a kettőjük közötti szakítás: Curtis szívszorító őszinteséggel válaszol.
Olyan volt, mint a szerelem első látásra, egy focicsapatnak szurkoltunk, együtt jártunk nyaralni...
– árulja el Curtis.
A feszültséget végül Sanyi belépése oldja fel. Amint a stúdió ajtaja kinyílik, a hangulat rögtön megváltozik. A zsűri – Curtis, Herceg Erika, Tóth Gabi és Marics Peti – azonnal felismeri: Sanyi magabiztosan állt a színpadra, és Koncz Zsuzsa egyik slágerét adta elő.
„Egy tízes skálán nyolcas szintre értékelem az énektudásomat. Van otthon egy 11 ezer forintos mikrofonom, azon gyakorlok” – árulta el előtte.
A nagy kérdés tehát: elég lesz-e a TikTok-hírnév és a lelkesedés ahhoz, hogy Somorai Sándor meggyőzze a zsűrit, és továbbjusson a következő fordulóba? Ez szombaton, a TV2 képernyőjén, 19:30-tól kiderül. Egy biztos: Sanyi feltűnése nem csak a stúdió közönségét, hanem a tévénézőket is jókedvre deríti majd.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.