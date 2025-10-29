Végzetes rajtaütés: 64 ember, köztük négy rendőrtiszt vesztette életét

Legalább 64 ember halt meg egy rendőrségi rajtaütés során, amely egy bűnbandát célzott meg Brazíliában, Rio de Janeiróban.

A rajtaütés során négy rendőrtiszt is életét vesztette. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Utcai harcba torkollott a rendőrségi rajtaütés

Október 28-án, kedden a rendőrség a Red Command nevű bandát vette célba Rio de Janeiro északi külvárosaiban, a nemzetközi repülőtér közelében. A művelet célja az volt, hogy elfogatóparancsokat hajtsanak végre a drogcsempészettel foglalkozó bűnszervezet vezetői ellen, azonban az akció Rio de Janeiro történetének legnagyobb és leghalálosabb rajtaütésévé fajult.

A források szerint a banda tagjai tűzharcba keveredtek a több mint 2500 rendőrt bevető egységekkel, és kézigránátokat dobtak el, miután a hatóságok behatoltak két közösség területére. Az akcióban két helikopter, több drón, 22 páncélozott jármű és 12 romboló jármű vett részt. A jelentések szerint a rendőrségi barikádokat is felgyújtották az érintett területeken, az Alemão és Penha kerületekben.

A hatóságok 51 elfogatóparancsot készítettek elő a rajtaütés előtt, amelyek közül a legtöbb drogcsempészet gyanúja miatt, három pedig kínzási vádpontok miatt lett kiadva.

Rio de Janeiro állami rendőrsége közleményben megerősítette, hogy négy rendőr is életét vesztette az akció során.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a civil rendőrök, Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho és Rodrigo Velloso Cabral, valamint a katonai rendőrök, Heber Carvalho da Fonseca és Cleiton Serafim Gonçalves családjainak és barátainak, akik az október 28-án, a Közszolgálat Napján, Rio de Janeiro fővárosában végrehajtott Operation Contenção során vesztették életüket, a társadalom védelmében.

- írták közleményükben.

Az Instagramon közzétett bejegyzésben a rendőrség azt közölte, hogy csaknem 100 letartóztatást hajtottak végre, és több mint 90 fegyvert foglaltak le. Az akció során fél tonna kábítószert is lefoglaltak.

Brazíliában gyakoriak az ilyen nagyszabású rendőri akciók, különösen nagy nemzetközi események előtt. Az ENSZ klímacsúcsa, a COP30 november 6-án veszi kezdetét Belémben, míg Vilmos herceg november 5-én egyedül utazik Rio de Janeiróba, hogy részt vegyen az Earthshot Prize díjátadóján - írta a People.