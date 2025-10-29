Menekíteni kellett az embereket: hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség egy családi házhoz

Egy gyermek meghalt egy kelet-londoni lakásban történt, „veszélyes anyagokkal” kapcsolatos incidens után. Az incidens miatt több szomszédos házat is evakuálni kellett.

A londoni tűzoltóságot riasztották az esethez, és 10 percen belül megérkeztek a Newham Upton Park negyedében, a Barking Roadon található helyszínre. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, miután az emberek bejelentették, hogy vegyszerszagot éreznek egy lakásból.

Összesen két felnőtt és két gyermek panaszkodott a lakásból áradó szagra, ami miatt riasztották a mentőket. Az egyik gyereket végül kórházba kellett szállítani további ellátásra, de az életét nem tudták megmenteni, a kórházban meghalt.

A londoni tűzoltóság egy közleményben megerősítette, hogy óvintézkedésként több másik házat és lakást is ki kellett üríteni, amíg a tűzoltók a helyszínre érkeztek. Összesen 12 embert kellett kiköltöztetni az otthonából.