Óriási drograzziát tartottak a rendőrök a belvárosában - Videó!

Péntek este rendőrautók villogó fényei árasztották el Salgótarján központját. A razzia során több tucat embert állítottak meg, és két körözött férfit a helyszínen sikerült elfogni. Az ellenőrzés a Készenléti Rendőrség és a helyi kapitányság összehangolt fellépésével zajlott, a DELTA Program keretében. A hatóság ezzel egyértelmű üzenetet küldött, miszerint nem hagy teret a bűnözőknek a belvárosban. Az akció célja a drogokkal kapcsolatos jogsértések visszaszorítása és a közrend megszilárdítása volt, ami a lakosság biztonságérzetét is növelte – írja a Nool.hu.
A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Buda Gábor közölte: az összehangolt akció során száznegyven ember igazoltatására került sor. A két körözött férfit előállították. Az ellenőrzések a járművekre és a gyalogosokra egyaránt kiterjedtek, a rendőrök egyszerre több helyszínen voltak jelen, így a belváros szinte minden pontján találkozhattak velük az ott élők és a közlekedők.
A program célja a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása és a közbiztonság erősítése. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a jövőben sem állnak le a hasonló akciókkal. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy jelezzék, ha bármilyen gyanús tevékenységet észlelnek, mert minden apró információ hozzájárulhat egy újabb sikeres razzia eredményéhez.
