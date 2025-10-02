“Óriási segítség az SZJA-mentesség, hálásak vagyunk érte” - erre költi a háromgyermekes Anita a plusz pénzt

Farkas Anita október 1-től élvezheti a személyi jövedelemadó (SZJA) elengedését. Férjével ugyanis három gyermeket nevelnek. Már igénybe vettek más családi támogatásokat is: igénybe vette a CSOK-ot, megkapták a babaváró támogatást, és már beneveztek a 3%-os Otthon Start programba is. A gondosan megtervezett kormányzati kedvezményeknek köszönhetően nemcsak saját otthonuk megteremtése vált elérhetővé, hanem a család jövője is kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá vált.

Elképesztő változást hoz a háromgyermekes, dolgozó anyák életében az SZJA elengedése! (Fotó: Pexels, illusztráció"

"Az SZJA elengedése segít minket, hogy valóra váltsuk álmainkat"

Anita története jól mutatja: a családpolitikai támogatások kézzelfogható segítséget nyújtanak a mindennapokban és lendületet adnak a családalapításnak.

A három vagy több gyermeket nevelő édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól, ami havi szinten több tízezer forint pluszt jelenthet a családi kasszában. Ez az intézkedés azonban nemcsak anyagi szempontból jelent könnyebbséget, hanem erkölcsi megerősítést is ad azoknak a szülőknek, akik felelősséget vállalnak három vagy több gyermek felneveléséért.

Nekünk ez hatalmas segítség, örülök neki. Én is három gyermek édesanyja vagyok és pontosan tudom, hogy milyen komoly szervezést, energiát és anyagi ráfordítást igényel a család működtetése. Az SZJA-mentesség egy olyan gesztus, amely kifejezi: a társadalom megbecsüli a sokgyermekes családokat

- nyilatkozta Anita a Borsnak.

Ez nem csupán anyagi könnyítés, hanem egy jövőkép is számunkra. Nagyon szeretnénk az ebből befolyó összeget egy nagyobb lakásra fordítani, ahol a három gyermekemmel és a párommal kényelmesebben elférünk. Ha szerencsénk van, akár nagyobb házat is tudunk venni, igazából cserélni szeretnénk. A jelenlegi hitelünket szeretnénk beforgatni, és megpróbáljuk felvenni a 3%-os hitelt. Még nagyon az elején vagyunk az egésznek, de lelkesek vagyunk. Nagytarcsán szeretnénk maradni. A szomszéd fel is ajánlotta a cserét, mert az ő otthona sokkal nagyobb és ott már kirepültek a gyerekek. A három gyerek miatt mindenképp jobb lenne a nagyobb tér, az adókedvezmény miatt nálunk maradó pénz pedig fedezi a törlesztőrészlet egy részét

– meséli Anita, aki három gyermek büszke anyukája: Anett 10, Bence 6, Peti 4 éves.