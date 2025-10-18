Elképesztő! Ezek az Ötöslottó legújabb nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 42. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
3 (három)
25 (huszonöt)
32 (harminckettő)
55 (ötvenöt)
74 (hetvennégy)
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 38 darab, nyereményük egyenként 1 163 940 forint;
3 találatos szelvény 2801 darab, nyereményük egyenként 16 620 forint;
2 találatos szelvény 69 263 darab, nyereményük egyenként 2520 forint.
A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 590 millió Ft.
