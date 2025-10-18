Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Elképesztő! Ezek az Ötöslottó legújabb nyerőszámai

ötös lottó
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 20:36
nyerőszámokjokersorsolás
Mutatjuk a milliókat érő számokat!
N.T.
A szerző cikkei

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 42. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

3 (három)

25 (huszonöt)

32 (harminckettő)

55 (ötvenöt)

74 (hetvennégy)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 38 darab, nyereményük egyenként 1 163 940 forint;

3 találatos szelvény 2801 darab, nyereményük egyenként 16 620 forint;

2 találatos szelvény 69 263 darab, nyereményük egyenként 2520 forint.

Joker: 464526

A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 590 millió Ft.

 

