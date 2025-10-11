Újabb milliomosa van Magyarországnak: mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

Október 11-én kisorsolták az ötöslottó nyerőszámait a 41. játékhéten. Mint ismert, múlt szombaton egy szerencsés elvitte a főnyereményt, így a héten 190 millió forintért lehetett ikszelni.
11 (tizenegy)
15 (tizenöt)
31 (harmincegy)
75 (hetvenöt)
79 (hetvenkilenc)
Joker: 456036
A Jokeren egy darab telitalálatos szelvény volt. Közel 45 millió forintot nyert valaki. A jövő héten 30 millióért lehet játszani. Az ötöslottón nem született telitalálat, a következő alkalommal a várható főnyeremény 395 millió forint lesz.
