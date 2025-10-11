Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Újabb milliomosa van Magyarországnak: mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 19:35
Mindenki erre várt egész héten! Megérkeztek az ötöslottó nyerőszámai! A Joker főnyereményét pedig el is vitték!

Október 11-én kisorsolták az ötöslottó nyerőszámait a 41. játékhéten. Mint ismert, múlt szombaton egy szerencsés elvitte a főnyereményt, így a héten 190 millió forintért lehetett ikszelni.

Mutatjuk az e heti ötöslottó-nyerőszámokat!
Ezek az ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten:

11 (tizenegy)

15 (tizenöt)

31 (harmincegy)

75 (hetvenöt)

79 (hetvenkilenc)

Joker: 456036

A Jokeren egy darab telitalálatos szelvény volt. Közel 45 millió forintot nyert valaki. A jövő héten 30 millióért lehet játszani. Az ötöslottón nem született telitalálat, a következő alkalommal a várható főnyeremény 395 millió forint lesz.

 

