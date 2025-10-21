Lezárások, nyitvatartás, programok – ilyen lesz az idei október 23.

Október 23-a idén csütörtökre esik, ami munkaszüneti nap lesz, az ezt követő péntek pedig úgynevezett pihenőnap. Ez hatással lesz a közlekedésre és az üzletek nyitvatartására is. Összegyűjtöttünk minden fontos információt, amit tudni érdemes az előttünk álló napokról!
1989. október 23. óta ez a nap kettős nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom kitörésének napjára és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napjára is ekkor emlékezünk. Nemzeti ünneppé az első, demokratikusan választott Országgyűlés nyilvánította ezt a napot, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített. Az emléknap hagyományosan munkaszüneti nap is, ami a közlekedésre és az üzletek nyitvatartására is hatással van.
Október 23-án, csütörtökön a nemzeti ünnepen minden nagy áruházlánc zárva tart majd: a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar, a Penny és az Auchan üzletei sem nyitnak ki. Bár sokan azt gondolják, hogy így másnap, október 24-én, pénteken is munkaszüneti nap van, az valójában már pihenőnap, ezért a nagyobb üzletek a megszokott pénteki – ritkább esetben a szombati – nyitvatartási rend szerint várják a vásárlókat.
Ünnepi nyitvatartás október 23-a körül
Lid
Aldi
Tesco
Spar és Interspar
Október 22.: normál nyitvatartás Október 23.: zárva
Október 24.: nyitva, a szokásos pénteki rend szerint
Október 25–26.: hétvégi nyitvatartás szerint
Október 22.: normál nyitvatartás Október 23.: zárva
Október 24.: szokásos pénteki nyitvatartás
Október 25–26.: hétvégi nyivatartási rend szerint
Október 22.: normál nyitvatartás Október 23.: zárva
Október 24.: szokásos pénteki nyitvatartás Október 25–26.: hétvégi nyivatartási rend szerint
Október 22.: normál nyitvatartás Október 23.: zárva
Október 24.: nyitva, a szokásos pénteki rend szerint
Október 25–26.: hétvégi nyitvatartás szerint
Penny
Auchan
CBA, Coop, Reál
Kisboltok, pékségek
Október 22-én nyitva, a megszokott módonOktóber 23-án zárva
Október 24-én ismét nyitva, a szokásos pénteki nyitvatartással
Október 25-26-án, szombaton és vasárnap a hétvégi rend szerint nyitva
Október 22-én normál nyitvatartás Október 23-án zárva
Október 24-én a hipermarketek kinyitnak, jellemzően 7–22 óra között.
Október 25-26-án a megszokott hétvégi nyitvatartás érvényes.
|A kisebb boltok nyitvatartása eltérhet. A legtöbb egység október 23-án zárva lesz, de 24-én már kinyitnak, főként a nagyobb városokban.
|A családi boltok és pékségek egyéni döntés szerint tarthatnak nyitva rövidebb időre.
Forrás: mindmegette.hu
A rendőrség tájékoztatása szerint a következő útszakaszokat zárják le a nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt:
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódó ünnepségsorozat október 22-én, 14 órakor a Műegyetemi emlékműnél tartandó koszorúzással kezdődik. A koszorúzáson beszédet mond Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, valamint Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára. Ezt követően 15 órakor a Műegyetemi ünnepségen Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár mond beszédet, 16 órakor pedig hagyományos fáklyás menet indul a Műegyetem K-épületétől a Bem térre, több ezer diák, korhű ruhába öltözött fiatalok és Csepel teherautók részvételével. Szintén 22-én 17 órai kezdettel a Bem téri ünnepségen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mond beszédet, míg a marosvásárhelyi Református Kollégium diákkórusának műsora és koszorúzás színesíti a programot.
Október 23-án 7:30-kor a Kossuth Lajos téren ünnepélyes keretek közt felvonják Magyarország lobogóját, majd 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Ugyancsak csütörtökön 15 és 20 óra között az érdeklődők megtekinthetik a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot és a Szent Koronát, az Új Köztemetőben a 301-es parcellánál pedig egész napos protokollmentes megemlékezés lesz. Ezek mellett pedig több múzeum is ingyenesen látogatható lesz október 23-án, köztük a Terror Háza, a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Galéria is.
A koponyeg.hu szerint csütörtökön a reggeli ködfoltok feloszlását követően többnyire felhős lesz az ég, délután főleg északon valószínű eső, zápor. A délnyugati szél sok helyen megerősödik majd. A nappali felmelegedés viszont 17 és 22 fok közé emeli a hőmérsékletet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.