Lezárások, nyitvatartás, programok – ilyen lesz az idei október 23.

Október 23-a idén csütörtökre esik, ami munkaszüneti nap lesz, az ezt követő péntek pedig úgynevezett pihenőnap. Ez hatással lesz a közlekedésre és az üzletek nyitvatartására is. Összegyűjtöttünk minden fontos információt, amit tudni érdemes az előttünk álló napokról!

Mutatjuk az október 23-ai programokat és azt megelőző le- és bezárásokat is Fotó: Forrás: MTI/Kovács Tamás

Mire emlékezünk október 23-án?

1989. október 23. óta ez a nap kettős nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom kitörésének napjára és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napjára is ekkor emlékezünk. Nemzeti ünneppé az első, demokratikusan választott Országgyűlés nyilvánította ezt a napot, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített. Az emléknap hagyományosan munkaszüneti nap is, ami a közlekedésre és az üzletek nyitvatartására is hatással van.

Csak csütörtökön vagy pénteken is zárva lesznek az üzletek?

Október 23-án, csütörtökön a nemzeti ünnepen minden nagy áruházlánc zárva tart majd: a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar, a Penny és az Auchan üzletei sem nyitnak ki. Bár sokan azt gondolják, hogy így másnap, október 24-én, pénteken is munkaszüneti nap van, az valójában már pihenőnap, ezért a nagyobb üzletek a megszokott pénteki – ritkább esetben a szombati – nyitvatartási rend szerint várják a vásárlókat.

Ünnepi nyitvatartás október 23-a körül Lid Aldi Tesco Spar és Interspar Október 22.: normál nyitvatartás Október 23.: zárva Október 24.: nyitva, a szokásos pénteki rend szerint Október 25–26.: hétvégi nyitvatartás szerint Október 22.: normál nyitvatartás Október 23.: zárva Október 24.: szokásos pénteki nyitvatartás Október 25–26.: hétvégi nyivatartási rend szerint Október 22.: normál nyitvatartás Október 23.: zárva Október 24.: szokásos pénteki nyitvatartás Október 25–26.: hétvégi nyivatartási rend szerint Október 22.: normál nyitvatartás Október 23.: zárva Október 24.: nyitva, a szokásos pénteki rend szerint Október 25–26.: hétvégi nyitvatartás szerint Penny Auchan CBA, Coop, Reál Kisboltok, pékségek Október 22-én nyitva, a megszokott módonOktóber 23-án zárva Október 24-én ismét nyitva, a szokásos pénteki nyitvatartással Október 25-26-án, szombaton és vasárnap a hétvégi rend szerint nyitva Október 22-én normál nyitvatartás Október 23-án zárva Október 24-én a hipermarketek kinyitnak, jellemzően 7–22 óra között. Október 25-26-án a megszokott hétvégi nyitvatartás érvényes. A kisebb boltok nyitvatartása eltérhet. A legtöbb egység október 23-án zárva lesz, de 24-én már kinyitnak, főként a nagyobb városokban. A családi boltok és pékségek egyéni döntés szerint tarthatnak nyitva rövidebb időre. Forrás: mindmegette.hu

Itt lesznek lezárások a fővárosban október 23-án

A rendőrség tájékoztatása szerint a következő útszakaszokat zárják le a nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt: