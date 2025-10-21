SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Lezárások, nyitvatartás, programok – ilyen lesz az idei október 23.

október 23.
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 17:00
lezárásboltzárprogram
Mutatjuk hol zárnak le utakat, mikor lesznek zárva az üzletek, milyen idő várható a nemzeti ünnepen és azt is, milyen programokon lehet majd részt venni. Itt van minden, amit az idei október 23-áról tudni érdemes!
Bors
A szerző cikkei

Október 23-a idén csütörtökre esik, ami munkaszüneti nap lesz, az ezt követő péntek pedig úgynevezett pihenőnap. Ez hatással lesz a közlekedésre és az üzletek nyitvatartására is. Összegyűjtöttünk minden fontos információt, amit tudni érdemes az előttünk álló napokról!

október 23,
Mutatjuk az október 23-ai programokat és azt megelőző le- és bezárásokat is Fotó: Forrás: MTI/Kovács Tamás

Mire emlékezünk október 23-án?

1989. október 23. óta ez a nap kettős nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom kitörésének napjára és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napjára is ekkor emlékezünk. Nemzeti ünneppé az első, demokratikusan választott Országgyűlés nyilvánította ezt a napot, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített. Az emléknap hagyományosan munkaszüneti nap is, ami a közlekedésre és az üzletek nyitvatartására is hatással van.

Csak csütörtökön vagy pénteken is zárva lesznek az üzletek?

Október 23-án, csütörtökön a nemzeti ünnepen minden nagy áruházlánc zárva tart majd: a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar, a Penny és az Auchan üzletei sem nyitnak ki. Bár sokan azt gondolják, hogy így másnap, október 24-én, pénteken is munkaszüneti nap van, az valójában már pihenőnap, ezért a nagyobb üzletek a megszokott pénteki – ritkább esetben a szombati – nyitvatartási rend szerint várják a vásárlókat.

Ünnepi nyitvatartás október 23-a körül

Lid

Aldi

Tesco

Spar és Interspar

Október 22.: normál nyitvatartás Október 23.: zárva

Október 24.: nyitva, a szokásos pénteki rend szerint

Október 25–26.: hétvégi nyitvatartás szerint

Október 22.: normál nyitvatartás Október 23.: zárva

Október 24.: szokásos pénteki nyitvatartás

Október 25–26.: hétvégi nyivatartási rend szerint

Október 22.: normál nyitvatartás Október 23.: zárva

Október 24.: szokásos pénteki nyitvatartás Október 25–26.: hétvégi nyivatartási rend szerint

Október 22.: normál nyitvatartás Október 23.: zárva

Október 24.: nyitva, a szokásos pénteki rend szerint

Október 25–26.: hétvégi nyitvatartás szerint

Penny

Auchan

CBA, Coop, Reál

Kisboltok, pékségek

Október 22-én nyitva, a megszokott módonOktóber 23-án zárva

Október 24-én ismét nyitva, a szokásos pénteki nyitvatartással

Október 25-26-án, szombaton és vasárnap a hétvégi rend szerint nyitva

Október 22-én normál nyitvatartás Október 23-án zárva

Október 24-én a hipermarketek kinyitnak, jellemzően 7–22 óra között.

Október 25-26-án a megszokott hétvégi nyitvatartás érvényes.

A kisebb boltok nyitvatartása eltérhet. A legtöbb egység október 23-án zárva lesz, de 24-én már kinyitnak, főként a nagyobb városokban.A családi boltok és pékségek egyéni döntés szerint tarthatnak nyitva rövidebb időre.

Forrás: mindmegette.hu

Itt lesznek lezárások a fővárosban október 23-án

A rendőrség tájékoztatása szerint a következő útszakaszokat zárják le a nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt:

  • Október 22-én 10 órától 20 óráig a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.
  • Október 22-én 15 órától 21 óráig a Bem József tér teljes területét.
  • Október 22-én 18 órától október 24-én 2 óráig az Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között.
  • Október 22-én 20 órától október 24-én 2 óráig az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között, az Andrássy út – Rippl-Rónai utca kereszteződését, az Andrássy út – Munkácsy Mihály utca kereszteződését, az Andrássy út – Bajza utca kereszteződését, a Kodály köröndöt, és az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.
  • Október 23-án 10 órától 17 óráig az Alkotmány utcát, a Garibaldi utcát, az Akadémia utcát, a Szalay utcát, a Balassi Bálint utcát, a Széchenyi rakpartot és a Honvéd utcát.
  • Október 23-án 12 órától 22 óráig a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot, illetve a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.
  • Október 23-án 14 órától 22 óráig pedig az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között és a Hősök terét.

Itt kell szakaszos és időszakosan lezárásra számítani

  • Október 23-án 10 órától 14 óráig az Árpád fejedelem útja – Margit híd – Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonalon.
  • Október 23-án 10 órától 16 óráig a, Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton.
  • Október 23-án 13 órától 16 óra 30 percig József Attila utcában, a Károly körúton és a Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere útvonalon.
  • Október 22-én 16 órától október 24-én 18 óráig pedig a Műegyetem rakpart – Szent Gellért rakpart – Döbrentei tér – Várkert rakpart - Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Fő utca – Jégverem utca – Bem rakpart – Bem József tér útvonalon.

Milyen programokon lehet részt venni október 23-án?

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódó ünnepségsorozat október 22-én, 14 órakor a Műegyetemi emlékműnél tartandó koszorúzással kezdődik. A koszorúzáson beszédet mond Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, valamint Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára. Ezt követően 15 órakor a Műegyetemi ünnepségen Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár mond beszédet, 16 órakor pedig hagyományos fáklyás menet indul a Műegyetem K-épületétől a Bem térre, több ezer diák, korhű ruhába öltözött fiatalok és Csepel teherautók részvételével. Szintén 22-én 17 órai kezdettel a Bem téri ünnepségen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mond beszédet, míg a marosvásárhelyi Református Kollégium diákkórusának műsora és koszorúzás színesíti a programot.

Október 23-án 7:30-kor a Kossuth Lajos téren ünnepélyes keretek közt felvonják Magyarország lobogóját, majd 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Ugyancsak csütörtökön 15 és 20 óra között az érdeklődők megtekinthetik a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot és a Szent Koronát, az Új Köztemetőben a 301-es parcellánál pedig egész napos protokollmentes megemlékezés lesz. Ezek mellett pedig több múzeum is ingyenesen látogatható lesz október 23-án, köztük a Terror Háza, a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Galéria is.

Ilyen időjárása kell számítani október 23-án

A koponyeg.hu szerint csütörtökön a reggeli ködfoltok feloszlását követően többnyire felhős lesz az ég, délután főleg északon valószínű eső, zápor. A délnyugati szél sok helyen megerősödik majd. A nappali felmelegedés viszont 17 és 22 fok közé emeli a hőmérsékletet.

 

