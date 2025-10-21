Október 23. - Erre készülj, ilyen forgalomkorlátozások várhatók Budapesten

Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
BRFK
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 09:13
Szerdától lezárások is várhatók. Az október 23-ai rendezvények miatt módosul a közlekedés.
Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a rendőrség honlapján kedden.

Október 23-án forgalomkorlátozások várhatók
Fotó: police.hu

Erre számíts október 23-án

Szerdán 10 órától 20 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, 15 órától 21 óráig a II. kerületben a Bem József tér teljes területét.

Szerda 18 órától péntek 2 óráig lezárják az Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között, 20 órától az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között, az Andrássy út-Rippl-Rónai utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított), az Andrássy út-Munkácsy Mihály utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított), az Andrássy út-Bajza utca kereszteződését, a Kodály köröndöt (a szervízúton a közlekedés biztosított), valamint at Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.

Október 23-án, csütörtökön 12 órától 22 óráig lezárják a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot, valamint a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között. Továbbá csütörtökön 14 órától 22 óráig az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, valamint a Hősök terét - írja az MTI.

Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról, valamint a megállási tilalmakról a police.hu oldalon lehet részletesen tájékozódni.
 

Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy járművüket hová szállította el az illetékes hatóság - hívta fel a figyelmet a BRFK.

 

