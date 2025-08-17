Müller Péter 88 évesen repülőt vezetett, Németh Sándor birkózó adott rá okot

A korábban Nagyváradon Krúdy-díjjal kitüntetettek Garamszegi József oktató nagylelkű felajánlásának köszönhetően sétarepülésen vehettek részt Bátonyterenyén, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör szervezésében. A kiemelt vendég, Müller Péter is vállalta a felszállást, majd mély tartalmú előadásával nagy hatást gyakorolt mindenkire.

Müller Péter induláskor még aggódva tekintett a pilótára Fotó: Németh NYIBA Sándor

Müller Péter pezsdítő élménynek találta a repülést

Legalább egy évig folyamatosan tanulmányoztam Rákosmezőn a repülést, a repülőgépeket, légi utakra is vállalkoztam, tudniillik a Madárember megírásához szükségem volt úgymond testközeli élményekre

– újságolta lapunknak Müller Péter, aki a beszálláskor a két mankója segítségével foglalt helyet a gépen, mivel az 1956-os forradalomban az Üllői úton hátulról kapott három géppisztolygolyót, és a klinikai halál állapotából tért vissza e világra.

Hosszú évek után pezsdítő érzés volt újfent repülni, felülről látni a Mátrát, a Cserhátot és a Karancsot, majd a Krúdy Kör tagjaként irodalmi élményeimről beszélgetni Németh Sanyival, akivel megosztottam birkózó-élményeinket, így a hancurka előadásának módozatait is tisztáztuk. Tudják, ha nincs Sanyi, aligha ültem volna botkormányhoz

- szögezte le a 88 esztendős, Kossuth-díjas író.

Péter könyvei, köztük a repülés élményét megörökítő Madárember, népszerűek, számos tagunk olvasta, és szereti

– árulta el Németh, a Magyar Kultúra Lovagja, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnöke, Budapest-Belváros díszpolgára, aki szabadfogású birkózó-válogatottként bizonyított, indult az 1980-as moszkvai olimpián, később e fogásnem válogatottját vezette, mindemellett a popszakmában sem akárki: kiválóan gitározik és dobol.

A Kossuth-díjas írónak felejthetetlen élményben volt része Fotó: Németh NYIBA Sándor

„A szeretet sohasem fogy el”

A 36 fokos kánikulában volt olyan, aki életében először ült repülőn, miközben a kánikulában a kétüléses gép motorját vizes törölközőkkel hűtötték. A földön ínycsiklandó babgulyás várta a vendégeket Kővári Éva és munkatársai gondoskodó ellátásának köszönhetően. Dalok, gitárjáték, szavalatok, valamint Szóka Juli operaénekes lenyűgöző előadása tették teljessé a napot. A rendezvény végén Garamszegi József, a repülőtér tulajdonosa, az ismert pilóta e szavakkal és könnyes szemmel búcsúzott a vendégkoszorútól:

A szeretet sohasem fogy el, az élet mérlegét nem lehet csalni. Ne szégyelld, hogy van lelked. Ez a nap megmutatta, milyen világban szeretnénk élni: olyanban, ahol a szeretet az úr, és az emberek mindent egymás öröméért tesznek

- köszönt el vendégeitől.