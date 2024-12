"Lelkileg már csomagolok" - Müller Péter 88 éves lett

BORS: Nem lett volna jobb, ha fiatalabb korban érkezik a világhírnév?

M. P.: Ennek most volt itt az ideje. Ha fiatalabb korban ér, elszálltam volna. Most olyan, mintha nem is én írtam volna ezt a könyvet. Mint ahogy valójában nem is én írtam.

BORS: Meghívták novemberben egy világkonferenciára, amire végül is nem tudott elmenni. Sajnálja?

M. P.: - Kicsit sajnálom, mert ez jó nemzetközi promóciója lehetett volna a könyvnek, hiszen 150 ország képviseltette magát. Elküldtem Richard Ruddnak, a Génkulcsok szerzőjének azt a cikket, ami megjelent velem a Természetgyógyász Magazinban a génkulcsokról, mire írt a kiadónak egy ajánlót és meghívott a témával kapcsolatos kétnapos világkonferenciára Londonba. Kacérkodtam a gondolattal, hogy elutazom, de korai lett volna fizikailag. Mindenesetre megtiszteltetés volt a meghívás és az ajánló is, amit írt. Richard Rudd összekötötte a genetika 64 kódját és a kínai bölcsesség szerinti 64 ősmintát.

A világ most nehéz időket él, nagy szükség van arra, hogy emeljük a rezgésszámot.

BORS: Arra gondol, hogy bajban van az emberiség? Orosz-ukrán háború, természeti csapások, gazdasági válság… Hogyan értékeli ezeket a folyamatokat?

M. P.: - 2019-ben megírtam. „Világvége” – ez volt a címe. Ez történik most. Egy röhögő bohóc van a fedőlapján. Akkor még jókedvem volt. Azóta már megöregedtem és szembesültem azzal, hogy nekem is végem lesz. De az elmúláshoz nekem húsz éves koromtól kezdve kifejezetten derűs, jó viszonyom van. Akkor tapasztaltam meg, hogy halál nincs. Mindenki lelke mélyén ott él Valaki, aki örökkévaló. Erről feledkezett meg az emberiség, amitől embertelenné vált. Ezért alakult ki a Földön egy olyan állapot, mely sokáig már nem tartható fenn. A Szomorú vasárnap c. darabomban énekli Seress Rezső: