Kitálalt a férfi, aki 14-szer nyert a lottón: ez volt sikerének titka

Habár a legtöbb ember élete során egyszer sem nyer lottót, Stefan Mandel összesen 14 alkalommal vitt el a lottó nyereményt. A férfi állítása szerint sikeréhez nem kellett más, mint egyszerű matematika, amivel sikerült "feltörnie" a lottórendszert. Az elmélet, amelynek kidolgozása hosszú időt vett igénybe, egy lottószindikátus létrehozásán alapult, ahol az emberek összeadták a pénzüket, hogy rengeteg szelvényt vásároljanak, ezzel megnövelve az esélyeiket a nyerésre. Csoportjuk végül összesen 19 ezer dollárt, kb. 6 millió forintot nyert, melyből Mandel nyereménye majdnem 4 ezer dollár, kb. 1.3 millió forint volt. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy családjával Romániából Ausztráliába költözzön.

Fotó: Unslpash

Mandel kiemelte, csoportjuk nem mindig a jackpotot vitte el, de így is jelentős összegeket vittek haza az évek során az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Romániában. Bár Mandel módszerei technikailag nem voltak illegálisak, komoly gyanút keltettek a hatóságokban és különböző nemzetközi ügynökségekben, köztük a CIA és az FBI is vizsgálatot indítottak ellenük.

Lottó taktikáik miatt bűncselekmény vádjával kellett szembenézzenek

Mandel évekig tartó jogi harcba keveredett, és bár minden bűncselekmény alól felmentették, az egész eljárás súlyos pénzügyi problémákat okozott számára. Végül 1995-ben csődöt jelentett, mindössze három évvel azután, hogy sikerült egy 27 millió dolláros, közel 9 milliárd forintos jackpotot nyernie. De mi volt a titkuk? Egy számalapú stratégia, amelyet kombinatorikus kondenzációnak neveztek. A lényege az volt, hogy elég szelvényt vásároljanak ahhoz, hogy az összes lehetséges kombinációt lefedjék, írja a LadBible kiemelve, Mandelék miatt az Egyesült Államok új törvényeket vezetett be és betiltották a tömeges szelvényvásárlást.