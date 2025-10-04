Kitálalt a férfi, aki 14-szer nyert a lottón: ez volt sikerének titka

Habár a legtöbb ember élete során egyszer sem nyer lottót, Stefan Mandel összesen 14 alkalommal vitt el a lottó nyereményt. A férfi állítása szerint sikeréhez nem kellett más, mint egyszerű matematika, amivel sikerült "feltörnie" a lottórendszert. Az elmélet, amelynek kidolgozása hosszú időt vett igénybe, egy lottószindikátus létrehozásán alapult, ahol az emberek összeadták a pénzüket, hogy rengeteg szelvényt vásároljanak, ezzel megnövelve az esélyeiket a nyerésre. Csoportjuk végül összesen 19 ezer dollárt, kb. 6 millió forintot nyert, melyből Mandel nyereménye majdnem 4 ezer dollár, kb. 1.3 millió forint volt. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy családjával Romániából Ausztráliába költözzön.
Mandel kiemelte, csoportjuk nem mindig a jackpotot vitte el, de így is jelentős összegeket vittek haza az évek során az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Romániában. Bár Mandel módszerei technikailag nem voltak illegálisak, komoly gyanút keltettek a hatóságokban és különböző nemzetközi ügynökségekben, köztük a CIA és az FBI is vizsgálatot indítottak ellenük.
Mandel évekig tartó jogi harcba keveredett, és bár minden bűncselekmény alól felmentették, az egész eljárás súlyos pénzügyi problémákat okozott számára. Végül 1995-ben csődöt jelentett, mindössze három évvel azután, hogy sikerült egy 27 millió dolláros, közel 9 milliárd forintos jackpotot nyernie. De mi volt a titkuk? Egy számalapú stratégia, amelyet kombinatorikus kondenzációnak neveztek. A lényege az volt, hogy elég szelvényt vásároljanak ahhoz, hogy az összes lehetséges kombinációt lefedjék, írja a LadBible kiemelve, Mandelék miatt az Egyesült Államok új törvényeket vezetett be és betiltották a tömeges szelvényvásárlást.
