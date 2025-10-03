Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Titkos bázist számolt fel a rendőrség Csanádpalotán - Videó

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 13:20
kábítószerdrog
Öt fogyasztót is előállítottak. Több hónapos felderítés előzte meg a rendőrségi akciót.

A rendőrség felszámolta azt a csanádpalotai bázisról működő kábítószer-kereskedő hálózatot, amelynek tagjai éveken át látták el a helyi fogyasztókat – közölte a police.hu pénteken.

A nyomozás során kiderült, hogy egy csanádpalotai testvérpár 2023 elejétől kezdve napi rendszerességgel árusított kábítószert egy helyi lakóházból és a település különböző pontjain. A több hónapos felderítést követően szeptember 24-én hajnalban a rendőri akció során a két gyanúsított Csanádpalotán és Apajon került rendőrkézre. Az egyik testvér Apaj területén bujkált, ellene egy korábban elkövetett bűncselekmény miatt volt érvényben elfogatóparancs – számolt be róla a Tények.

A rendőrségi akció során öt fogyasztót is előállítottak

 Kettejük szervezetében THC-t mutattak ki, míg a többiek kristály fogyasztásáról számoltak be. A rendőrök droggyanús anyagokat, fogyasztáshoz használt eszközöket és digitális mérleget foglaltak le. A Makói Rendőrkapitányság nyomozói kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását.

 

