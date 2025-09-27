Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait: 1,373 milliárd forint volt a tét

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
5 (öt)
14 (tizennégy)
26 (huszonhat)
31 (harmincegy)
54 (ötvennégy)
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 36 darab, nyereményük egyenként 1.255.245 forint;
3 találatos szelvény 2906 darab, nyereményük egyenként 17.030 forint;
2 találatos szelvény 69.539 darab, nyereményük egyenként 2690 forint.
1 darab Joker volt, nyereménye: 139.493.540 forint.
A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 1,522 milliárd Ft.
