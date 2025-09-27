Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Ötöslottó

Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait: 1,373 milliárd forint volt a tét

ötöslottó sorsolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 20:35
nyerőszámokszelvény
Mutatjuk a nyerőszámokat!
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 39. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

5 (öt)

14 (tizennégy)

26 (huszonhat)

31 (harmincegy)

54 (ötvennégy)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 36 darab, nyereményük egyenként 1.255.245 forint;

3 találatos szelvény 2906 darab, nyereményük egyenként 17.030 forint;

2 találatos szelvény 69.539 darab, nyereményük egyenként 2690 forint.

Joker: 735679

1 darab Joker volt, nyereménye: 139.493.540 forint.

A következő héten várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 1,522 milliárd Ft.

 

