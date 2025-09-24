Áttétek sokasága szövi át a 3 gyerekes Bernadett testét: „Azért küzdök most, hogy a most következő 1-2 évem meglegyen ”

Csupán pár hónap, ennyi idő adatott meg a hódmezővásárhelyi Bernadettnek, hogy fellélegezzen és biztonságba érezze magát. Öt év kőkemény küzdelem után legyőzte a rákot, majd ősszel az orvosok áttéteket találtak a testében.

Galiszé Kun Bernadett sokat segített másokon, most úgy hozta az élet, hogy őérte fogtak össze, hogy újra legyőzhesse a rákos áttéteket. / Fotó forrása: Galiszné Kun Bernadett - Delmagyar

Gyerekeiért küzd az áttétek ellen az édesanya

A három gyerekét nevelő Galiszné Kun Bernadett nemcsak újra felvette a harcot a rákkal. De egész városa összefogott érte. Ami nem is csoda, hiszen a magyar nő és férje rendszeresen áll a jó ügy mellé: jótékonysági edzéseket szerveznek, daganatos kislánynak és állatmenhelynek is gyűjtöttek már pénz – írja a Delmagyar.

„Nagyon hirtelen jött ez az egész, olyan ez a testemnek, mint a repülőnek a kényszerleszállás. Lelkileg is nehéz. Azért küzdök most, hogy a most következő 1-2 évem meglegyen, utána meg a következő 1-2 év és így tovább, mert a családomnak, a férjemnek, gyerekeimnek is szüksége van rám” - mesélte a vármegyei portálnak Bernadett, akit derült égből villámcsapásként ért a sokkoló diagnózis.

A 45 éves anyukának az orvosok áttéteket találtak a tüdejében, a mellhártyáján, a hashártyáján, a májában, a gerincén, a bordáin, a csípőjénél és még az agyában is. Barátai találtak egy németországi őssejt kezelést, ami megmenthetné az életét. A gyógykezelés azonban nem olcsó, így adománygyűjtést szerveztek a számára, aminek részleteit Dél-Magyar vármegyei portál oldalán találhatjátok meg.