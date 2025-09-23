Szerelmet sem élhetett meg a tragikusan elhunyt diáklány, zokognak a szülei: „Az éjszaka közepén a rendőrség ébresztett fel minket”

Egy baráti szórakozás tragédiával végződött, amikor Zoe Nunn asztmás rohamot kapott és meghalt. A 20 éves diáklány családja most arra buzdítja az embereket, hogy vegyék komolyan ezt a betegséget.

Asztmája miatt hunyt el a diáklány / Fotó: Freepik

Zoe politikát tanult az egyetemén. A barátaival egy éjszakai klubban szórakozott, amikor bekövetkezett a felfoghatatlan. 49 éves édesanyja, Louise Nunn szerint a lánya azért ment a mosdóba, mert nehézségei voltak. Barátai nem sokkal később a diszkó mosdójában találták meg holtan.

„Az éjszaka közepén a rendőrség ébresztett fel minket, és rendőrautóval, szirénával vitték a kórházba, ami traumatikus élmény volt. A legelső pillanatban azt mondták nekünk, hogy a helyzet nem túl jó, mert már nagyon régóta meg volt állva a szíve. Bár sikerült újraindítani a szívét, addigra nyilvánvalóan agykárosodást szenvedett... Azt mondták nekünk, hogy hozzuk el a családot, hogy elbúcsúzzanak tőle.”

Asztma ragadta el a diáklányt

A boncolás során kiderült, hogy Zoe asztmás roham okozta szívleállást szenvedett. Gyerekként asztmával került kórházba, de már régóta nem volt rohama, és ezért nem volt nála az inhalálója. Louise elmondta, hogy a családnak meg kell birkóznia Zoe jövőjének elvesztésével, „valamint a vele közös jövőnk elvesztésével”.

„Edinburghban akart újságírói mesterképzésre járni, ez volt a terve, de nyilvánvalóan ez soha nem valósulhat már meg. Volt egy első kapcsolata, de igazán komoly kapcsolata még nem volt, nem volt szerelmes. Sok dolog volt, amit meg akart tenni, és amit megtervezett, de nem tudott megvalósítani. A nővére, Lily most szült egy babát, akit Zoe soha nem ismerhetett meg” - mesélte zokogó édesanya, Louise a The Sun oldalának.