Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szerelmet sem élhetett meg a tragikusan elhunyt diáklány, zokognak a szülei: „Az éjszaka közepén a rendőrség ébresztett fel minket”

asztma
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 16:30
gyászdiszkódiáklány
Egy diszkóban lett rosszul. A diáklányt a mosdóban találták holtan.
K. C.
A szerző cikkei

Egy baráti szórakozás tragédiával végződött, amikor Zoe Nunn asztmás rohamot kapott és meghalt. A 20 éves diáklány családja most arra buzdítja az embereket, hogy vegyék komolyan ezt a betegséget.

Asztmája miatt hunyt el a diáklány
Asztmája miatt hunyt el a diáklány / Fotó: Freepik

Zoe politikát tanult az egyetemén. A barátaival egy éjszakai klubban szórakozott, amikor bekövetkezett a felfoghatatlan. 49 éves édesanyja, Louise Nunn szerint a lánya azért ment a mosdóba, mert nehézségei voltak. Barátai  nem sokkal később a diszkó mosdójában találták meg holtan. 

„Az éjszaka közepén a rendőrség ébresztett fel minket, és rendőrautóval, szirénával vitték a kórházba, ami traumatikus élmény volt. A legelső pillanatban azt mondták nekünk, hogy a helyzet nem túl jó, mert már nagyon régóta meg volt állva a szíve. Bár sikerült újraindítani a szívét, addigra nyilvánvalóan agykárosodást szenvedett... Azt mondták nekünk, hogy hozzuk el a családot, hogy elbúcsúzzanak tőle.”

Asztma ragadta el a diáklányt 

A boncolás során kiderült, hogy Zoe asztmás roham okozta szívleállást szenvedett. Gyerekként asztmával került kórházba, de már régóta nem volt rohama, és ezért nem volt nála az inhalálója. Louise elmondta, hogy a családnak meg kell birkóznia Zoe jövőjének elvesztésével, „valamint a vele közös jövőnk elvesztésével”.

„Edinburghban akart újságírói mesterképzésre járni, ez volt a terve, de nyilvánvalóan ez soha nem valósulhat már meg. Volt egy első kapcsolata, de igazán komoly kapcsolata még nem volt, nem volt szerelmes. Sok dolog volt, amit meg akart tenni, és amit megtervezett, de nem tudott megvalósítani. A nővére, Lily most szült egy babát, akit Zoe soha nem ismerhetett meg” - mesélte zokogó édesanya, Louise a The Sun oldalának. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu