Kihúzták a félmilliárdos lottószámokat: Nézze meg, megvan-e a hat találata!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 19:05
Elképesztő számokat húztak ki.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 6 (hat)
  • 7 (hét)
  • 8 (nyolc)
  • 23 (huszonhárom)
  • 24 (huszonnégy)
  • 32 (harminckettő)

Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 395 910 forint; 4 találatos szelvény 1271 darab, nyereményük egyenként 9035 forint; 3 találatos szelvény 24 839 darab, nyereményük egyenként 2810 forint.

