Kihagyhatatlan lehetőség a nyugdíjasoknak

A Netpercek Kávéház szakmai partnere a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, nagykövete Trokán Péter színművész, aki résztvevőként is támogatja a kezdeményezést.
A One Alapítvány Netpercek Kávéház néven országos programot indít a 65 év felettiek digitális tudatosságának fejlesztésére. A kezdeményezés segíti az aktív nyugdíjasokat abban, hogy otthonosan és biztonságosan mozogjanak az online világban. A Netpercek Kávéház barátságos hangulatú, közösségi tanulást kínál, ahol az idősebb generáció tagjai személyes támogatással, gyakorlatias módon tanulhatják meg, hogyan használhatják a digitális eszközöket a mindennapjaik megkönnyítésére. A Budapesten, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködésével induló klubsorozat olyan témákkal ismerteti meg a résztvevőket, mint az internetbiztonság alapjai, a közösségi média és chatprogramok használata, az online vásárlások biztonságos lebonyolítása, az ügyfélkapus ügyintézés, valamint a mesterséges intelligencia által generált tartalmak és álhírek felismerése.
A One Alapítvány és Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös, digitális oktatási programsorozata, a Netpercek Kávéház egy valós társadalmi kihívásra reagál: az utóbbi évek trendjei azt mutatják, hogy az idős korosztály fele már internetezik. Ugyanakkor, az internetet nem használók többsége elképzelhetetlennek tartja, hogy valaha is használja a világhálón elérhető tartalmakat, szolgáltatásokat. Ennek egyik oka a digitális bizalomhiány, amely továbbra is komoly akadály: az NMHH adatai szerint az 50–79 éves internetezők 89%-a nem szívesen ad meg személyes adatokat online, 80%-uk pedig tart a számítógépes vírusoktól.
A digitális eszközök mára nélkülözhetetlenné váltak, ugyanakkor – ahogy arra a kutatások is rámutattak – sok idős embernek még mindig félelmet vagy bizonytalanságot jelentenek. A Netpercek Kávéház kiscsoportos, barátságos légkörben segít leküzdeni ezeket a gátakat és megmutatja, hogyan válhat az internet a mindennapi kapcsolattartás, ügyintézés, szórakozás biztonságos segítőtársává. A program középpontjában a tudatos és biztonságos internethasználat, a közösségi média és chatprogramok, az ügyfélkapu, az online vásárlás, valamint az AI által generált tartalmak felismerése áll. A résztvevők tanulását szakértők és önkéntes segítők támogatják.
„A One Alapítvány küldetése, hogy a digitalizáció összekapcsolja az embereket és a technológia segítségével a mindennapi életünk egyszerűbbé váljon. A Netpercek Kávéház számunkra nem csupán oktatási program: olyan készségeket adunk, amelyekkel az idősebbek is magabiztosan, örömmel és kockázatmentesen intézhetik ügyeiket, tarthatják a kapcsolatot az ismerőseikkel, családtagjaikkal. Ez egy híd a generációk között és egy lépés a digitális esélyegyenlőség felé” – mondta Flakstad Emőke, a One Alapítvány vezetője.
A kezdeményezés szakmai partnere a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely helyszínt ad az első foglalkozásokhoz és közreműködik a tagok toborzásában. - A Szeretetszolgálat országszerte naponta közel 3000 idős embernek nyújt személyre szóló gondoskodást intézményeiben, miközben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az aktív nyugdíjasok a mindennapokban is megtalálják az örömöt, a fejlődés lehetőségét és teljes életet élhessenek. „Mindannyiunk közös felelőssége, hogy az idősebb generáció is részese lehessen a digitális világnak, és büszkék vagyunk, hogy a One Alapítvánnyal közösen megvalósíthatjuk ezt a programot. Idősotthonokban végzett felmérésünk is azt mutatta, hogy az aktív idősek szívesen tanulnának, ha segítenek nekik eligazodni a digitális világban – leginkább az internetbiztonság, az okostelefon-használat és a videóhívások érdeklik őket" – nyilatkozta Hajnal Ágnes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vállalati és közösségi kapcsolat vezetője.
A programhoz csatlakozott Trokán Péter színművész, aki nemcsak nagykövetként, hanem résztvevőként is támogatja a kezdeményezést. „Amikor a One Alapítvány bemutatta nekem a Netpercek Kávéházat, úgy éreztem, hogy ez egy telepatikus találkozás, egybeesés. Éppen olyan kurzust kerestem, ahol bővíthetem a saját netes ismereteimet, hogy könnyebben eligazodjak az online világban, haladjak a korral. Így örömmel mondtam igent a felkérésre. Hiszek abban, hogy tanulni sosem késő – különösen, ha ezzel közelebb kerülünk a gyerekeinkhez, unokáinkhoz. Azt szeretném, ha a Netpercek Kávéházban minél több nagyszülő merné kimondani: én is tudom, én is benne vagyok” – fogalmazott Trokán Péter, a Netpercek Kávéház nagykövete.
A Netpercek Kávéház szakmai mentora Fegyverneki Gergő, digitálispedagógia-szakértő, a „Digi dili? Van kiút!” program megálmodója, aki országszerte tanítja a családokat és pedagógusokat a biztonságos, kreatív internethasználatra. A Netpercek Kávéház október 30-án Budapesten indul, majd vidéki idősotthonokba is eljut. 2026-tól a program önkormányzati és nyugdíjasklub-hálózaton keresztül terjeszkedik tovább, hogy minél több 65 év feletti számára váljon elérhetővé az élményalapú digitális tanulás.
A One Alapítvány új programja a társadalmi integráció új formája is: támogatja az idősebb generációt az új technológiák megismerésében és a digitális térben való eligazodásban és olyan készségeket ad, amelyekkel a nyugdíjasok magabiztosan, önállóan és biztonságosan maradhatnak alakítói és teljes értékű partnerei a folyamatosan változó világnak.
