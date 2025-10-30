Kihagyhatatlan lehetőség a nyugdíjasoknak

A Netpercek Kávéház szakmai partnere a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, nagykövete Trokán Péter színművész, aki résztvevőként is támogatja a kezdeményezést.

A One Alapítvány Netpercek Kávéház néven országos programot indít a 65 év felettiek digitális tudatosságának fejlesztésére. A kezdeményezés segíti az aktív nyugdíjasokat abban, hogy otthonosan és biztonságosan mozogjanak az online világban. A Netpercek Kávéház barátságos hangulatú, közösségi tanulást kínál, ahol az idősebb generáció tagjai személyes támogatással, gyakorlatias módon tanulhatják meg, hogyan használhatják a digitális eszközöket a mindennapjaik megkönnyítésére. A Budapesten, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködésével induló klubsorozat olyan témákkal ismerteti meg a résztvevőket, mint az internetbiztonság alapjai, a közösségi média és chatprogramok használata, az online vásárlások biztonságos lebonyolítása, az ügyfélkapus ügyintézés, valamint a mesterséges intelligencia által generált tartalmak és álhírek felismerése.

A One Alapítvány és Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös, digitális oktatási programsorozata, a Netpercek Kávéház egy valós társadalmi kihívásra reagál: az utóbbi évek trendjei azt mutatják, hogy az idős korosztály fele már internetezik. Ugyanakkor, az internetet nem használók többsége elképzelhetetlennek tartja, hogy valaha is használja a világhálón elérhető tartalmakat, szolgáltatásokat. Ennek egyik oka a digitális bizalomhiány, amely továbbra is komoly akadály: az NMHH adatai szerint az 50–79 éves internetezők 89%-a nem szívesen ad meg személyes adatokat online, 80%-uk pedig tart a számítógépes vírusoktól.

A digitális eszközök mára nélkülözhetetlenné váltak, ugyanakkor – ahogy arra a kutatások is rámutattak – sok idős embernek még mindig félelmet vagy bizonytalanságot jelentenek. A Netpercek Kávéház kiscsoportos, barátságos légkörben segít leküzdeni ezeket a gátakat és megmutatja, hogyan válhat az internet a mindennapi kapcsolattartás, ügyintézés, szórakozás biztonságos segítőtársává. A program középpontjában a tudatos és biztonságos internethasználat, a közösségi média és chatprogramok, az ügyfélkapu, az online vásárlás, valamint az AI által generált tartalmak felismerése áll. A résztvevők tanulását szakértők és önkéntes segítők támogatják.