Kenyai repülőgép-baleset: egy pilóta szerint évek óta katasztrofális állapotban volt a gép

Mint arról korábban a Bors beszámolt, borzasztó tragédia történt október 28-án reggel Kenyában, amikor lezuhant egy repülőgép. Kiderült, hogy a kenyai repülőgép-baleset áldozata lett egy ismert magyar sportvezető és családja is.

A tragédiában a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja, gyermekei, sógora és testvére, valamint egy bébiszitter is életét vesztette.

A német Bild lapnak megszólalt egy amatőr pilóta, aki elmondása szerint korábban utazott ugyanazzal a géppel, sőt kijelentette, hogy már akkor katasztrofális állapotban volt.

„Évekkel ezelőtt én is ott voltam azon a gépen. A repülő már akkor is katasztrofális állapotban volt. A szélvédő teljesen össze volt törve, illetve a propeller is súlyosan megsérült, szörnyen nézett ki ” – tárta fel a hátborzongató igazságot Michael Haug hobbipilóta.

A német férfi, Michael Haug szakértelmét egyébként mi sem bizonyítja jobban minthogy már 1994 óta van pilótaengedélye. Azt is hozzátette, hogy amikor tavalyelőtt a családjával utazott az 5Y-CCA lajstromjelű gépen, már akkor is csak egy pilóta volt a fedélzetén, így ő maga ült be a másodpilóta székébe. Akkor beszélgetésbe is kezdett a pilótával, amire mind a mai napig emlékezik, ugyanis egy dolog nagyon megragadta a figyelmét.

„A tartályoknak mindig körülbelül ugyanannyira kell tele lennie, hogy a leszálláskor megfelelően kiegyensúlyozott legyen a gép. Akkor azonban az egyik tartály szinte üres volt, a másik pedig szinte teljesen tele, mert az egyik szivattyú nem szállított elegendő üzemanyagot. A pilóta azt mondta nekem, ez a probléma már néhány éve fennáll”

– emlékezett vissza a történtekre Haug, aki akkor megfogadta, hogy soha többé nem repül ezzel a légitársasággal. Sőt a hétfői szörnyű katasztrófa miatt egyenesen magát kezdte hibáztatni.

„Annyira fáj. Magamat is hibáztatom, hogy akkor nem jelentettem semmit. De kinek kellett volna mondanom?” - zárta szomorúan a sorait.