Ezek a legfrissebb képek a Kenyai repülőgép-balesetről! – képgaléria

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 17:50
A tragikus repülő-balesetben nyolc magyar és két német utas vesztette életét Kenya partvidékén. A gép röviddel a felszállás után lezuhant és kigyulladt. Mutatjuk a kenyai tragédiáról készült képeket!
Október 28-án borzasztó tragédia rázta meg a kenyai partvidékét, Kwale megyét: egy kisrepülőgép lezuhant az ukundai Diani repülőtértől csaknem 40 kilométerre, egy erdős területen. A Cessna Caravan típusú gép a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti park felé tartott, de a felszállás után röviddel kigyulladt, senki sem élte túl a balesetet. A fedélzeten nyolc magyar és két német állampolgár utazott, a gépet egy kenyai pilóta vezette.

Kenya
Képgallériában mutatjuk a Kenyai repülőgép-baleset összes képét!  (Forrás: MTI) 

Kenyai repülőgép-baleset: ezt tudni az elhunyt magyarokról – képgaléria

A helyiek reggel hallottak egy hatalmas robbanást, és azonnal a helyszínre siettek, ám mire odaértek, a repülő teljesen összeégett. “Reggel hallottunk egy nagy robbanást a közelben. Próbáltunk minél hamarabb kiérni, de mire odaértünk, az egész gép elégett” – mondta egy helyi, aki a tragédia helyszínén készített videót is megosztotta. A rendőrség szerint a heves esőzés is hozzájárulhatott a balesethez.

A magyar áldozatok között két család volt, köztük Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztály vezetője és családja. Az áldozatok között gyermekek is voltak. A tragédia nemcsak a helyi közösséget, hanem egész Magyarországot megrázta. Szijjártó Péter külügyminiszter megerősítette, hogy a hatóságok minden lehetséges eszközzel vizsgálják a baleset okait. 

A képgaléria a helyszín pillanatait, a helyiek reakcióját és az érintett családokra emlékező felvételeket mutatja be, amelyek a katasztrófa tragikus méreteit érzékeltetik.

 

Diani, 2025. október 28. Katonák és mentősök a helyszínen, ahol lezuhant egy turisták szállító kisrepülőgép a kenyai Diani közelében 2025. október 28-án. A balesetben legkevesebb 12 ember életét vesztette. MTI/AP
A hatóságok vizsgálják a baleset okát. A pilóta nem adott jelet a földi irányításnak a felszállás után, és csak 30 perc elteltével sikerült lokalizálni a gépet.

 

