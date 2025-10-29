Ezek a legfrissebb képek a Kenyai repülőgép-balesetről! – képgaléria

Október 28-án borzasztó tragédia rázta meg a kenyai partvidékét, Kwale megyét: egy kisrepülőgép lezuhant az ukundai Diani repülőtértől csaknem 40 kilométerre, egy erdős területen. A Cessna Caravan típusú gép a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti park felé tartott, de a felszállás után röviddel kigyulladt, senki sem élte túl a balesetet. A fedélzeten nyolc magyar és két német állampolgár utazott, a gépet egy kenyai pilóta vezette.

Képgallériában mutatjuk a Kenyai repülőgép-baleset összes képét! (Forrás: MTI)

Kenyai repülőgép-baleset: ezt tudni az elhunyt magyarokról – képgaléria

A helyiek reggel hallottak egy hatalmas robbanást, és azonnal a helyszínre siettek, ám mire odaértek, a repülő teljesen összeégett. “Reggel hallottunk egy nagy robbanást a közelben. Próbáltunk minél hamarabb kiérni, de mire odaértünk, az egész gép elégett” – mondta egy helyi, aki a tragédia helyszínén készített videót is megosztotta. A rendőrség szerint a heves esőzés is hozzájárulhatott a balesethez.

A magyar áldozatok között két család volt, köztük Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztály vezetője és családja. Az áldozatok között gyermekek is voltak. A tragédia nemcsak a helyi közösséget, hanem egész Magyarországot megrázta. Szijjártó Péter külügyminiszter megerősítette, hogy a hatóságok minden lehetséges eszközzel vizsgálják a baleset okait.

A képgaléria a helyszín pillanatait, a helyiek reakcióját és az érintett családokra emlékező felvételeket mutatja be, amelyek a katasztrófa tragikus méreteit érzékeltetik.