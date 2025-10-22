Időutazás az 56-os forradalom helyszíneire – Galéria

Nem akármilyen időutazásra invitáljuk a Bors olvasóit. A közelgő nemzeti ünnep, azaz az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából ellátogattunk azokra a fővárosi utcákra, terekre, ahol a történelem lapjai íródtak.
A Magyar Rádió épülete, a Kossuth tér, a Budapesti Műszaki Egyetem (BME), vagy akár a Corvin köz mind-mind
olyan helyszínei Budapestnek, amelyek részét képezik a velünk élő történelemnek és amely helyszíneken fontos dolgok történtek 1956-ban, október 23-án, vagy az azt követő napok, hónapok során.
A képre kattintva galéria nyílik és megelevenedik ez a történelmi időutazás az 56-os forradalom és szabadságharc emblematikus helyszíneire.
