Időutazás az 56-os forradalom helyszíneire – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 15:00
Elődeink hőstetteinek helyszínei ma is velünk vannak. Galériánk segítségével forradalmi időutazásra invitáljuk a Bors olvasóit az 1956-os forradalom és szabadságharc helyszíneire.
Nem akármilyen időutazásra invitáljuk a Bors olvasóit. A közelgő nemzeti ünnep, azaz az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából ellátogattunk azokra a fővárosi utcákra, terekre, ahol a történelem lapjai íródtak.

A magyar történelmi időutazások egyik állandó helyszíne: a Kossuth tér. Így van ez az 1956-os forradalom esetében is. Fotó: Török Gergő


Időutazás az 56-os helyszínekre

A Magyar Rádió épülete, a Kossuth tér, a Budapesti Műszaki Egyetem (BME), vagy akár a Corvin köz mind-mind 

olyan helyszínei Budapestnek, amelyek részét képezik a velünk élő történelemnek és amely helyszíneken fontos dolgok történtek 1956-ban, október 23-án, vagy az azt követő napok, hónapok során.

A képre kattintva galéria nyílik és megelevenedik ez a történelmi időutazás az 56-os forradalom és szabadságharc emblematikus helyszíneire.

Galéria: Időutazás az 56-os forradalom helyszínein
1/9
A BME épülete, ahonnan 1956-ban a műegyetemisták csaknem 20 ezer fős menete délután fél háromkor indult el.

 

