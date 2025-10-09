Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eddig tartott az ősz? Újabb fordulatot tartogat az időjárás

ködfolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 06:00
szélzáporvénasszonyok nyaracsapadéknapsütés
Az időjárás előrejelzés szerint a hét második felében napsütéses idő lesz a jellemző, igazi vénasszonyok nyara. Mutatjuk, milyen idő köszönt ránk a napokban!
Bors
A szerző cikkei

Az időjárás előrejelzés szerint csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol előfordulhat zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül, és marad a 15-20 fokos maximum.

Az időjárás előrejelzés szerint a napokban felmelegedés várható / Fotó: Lukasz Szmigiel /  Unsplash (Illusztráció)

Ilyen időjárás köszönt ránk a napokban

Pénteken a ködfoltok megszűnését követően változóan felhős lesz az ég. Kicsi lesz az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős és 19-20 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

 

Szombaton rétegfelhők zavarják az októberi napsütést, csapadék nem várható. Főleg a nap első felében lesz erős az ÉNy-i szél, mialatt 19 fok körüli értékeket mérhetünk.

 

Vasárnap többórás napsütés és fátyolfelhők várhatók, eső nélkül. Az ÉNy-i szél élénk marad, és 20 fok körüli vénasszonyok nyara jellegű idő valószínű - írja a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu