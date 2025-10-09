Eddig tartott az ősz? Újabb fordulatot tartogat az időjárás

Az időjárás előrejelzés szerint csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol előfordulhat zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül, és marad a 15-20 fokos maximum.
Pénteken a ködfoltok megszűnését követően változóan felhős lesz az ég. Kicsi lesz az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős és 19-20 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.
Szombaton rétegfelhők zavarják az októberi napsütést, csapadék nem várható. Főleg a nap első felében lesz erős az ÉNy-i szél, mialatt 19 fok körüli értékeket mérhetünk.
Vasárnap többórás napsütés és fátyolfelhők várhatók, eső nélkül. Az ÉNy-i szél élénk marad, és 20 fok körüli vénasszonyok nyara jellegű idő valószínű - írja a Köpönyeg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.