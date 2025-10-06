Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Brutális köd és órákon át tartó eső vár ránk a héten

zápor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 06:30
gomolyfelhőidőjáráseső
Ezt az időjárást nem ússzuk meg szárazon. A napokban hosszan elhúzódó, órákig tartó esőre kell számítani.
K. C.
A szerző cikkei

Hétfő: Változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő eső, zápor. Az ÉNy-i szél sokfelé lesz erős. Reggel ÉK-en ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

eső
Órákon át tartó eső jön /
Fotó: Lucky Business /  Shutterstock 

Kedd: Nyugaton borongós, a kora délutáni órákig esős idő lehet. Máshol ezzel szemben napos, gomolyfelhős idő valószínű. Élénk marad a szél. 16-17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szerda: Délelőtt gyengén, délután már erősen felhős lesz az ég. Csapadékra ugyanakkor kicsi az esély. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtök: A ködfoltok megszűnése után többórás napsütés várható rétegfelhőkkel, eső nélkül. 19 fok körül alakul a maximum - írja a Köpönyeg.

Emiatt érkezik a sok eső

Európa legnagyobb részén változékony az időjárás, melynek okozója továbbra is az Amy névre keresztelt viharciklon, ami középpontjával Norvégia partjainál helyezkedik el. Területén sokfelé még mindig szeles az idő, a legerősebb széllökések meghaladják a 90-100 km/h-t, Skócia magasabb részein változatlanul orkán erejű szél tombol. A ciklon hosszan elnyúló, most már egyre inkább gyengülő, széteső frontja többfelé okozott jelentős csapadékot az elmúlt 24 órában Nyugat- és Közép-Európában.

 

