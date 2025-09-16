Beköszönt a vénasszonyok nyara – Kíméletlen lesz az időjárás a héten

A szeptember közepi időjárás változatos arcát mutatja: a hét elején még esős, szeles időre kell számítani, ám fokozatosan egyre naposabb és kellemesebb őszi idő köszönt be. Nézzük, mit ígér a Köpönyeg előrejelzése a keddtől csütörtökig tartó időszakra.

Egyre közelebb a valódi őszi időjárás.

Fotó: Köpönyeg.hu

Kellemetlen arcát is megmutatja az időjárás

Kedden záporokra és esőre is számítani kell, különösen a nap első felében. A hőmérséklet nappal 25 °C körül alakul, míg hajnalban 12 °C-ig hűl le a levegő. Élénk, helyenként erős szél is várható, a szélsebesség elérheti a 20 km/h-t.

Szerdán változóan felhős, napos idő ígérkezik, csapadék nem valószínű. A nappali maximum 21 °C lesz, hajnalban pedig 13 °C-ra hűl a levegő. A szél időnként megerősödik, 30 km/h körüli lökésekre is lehet számítani.

Csütörtökön igazi napos, kora őszi időre készülhetünk. A hőmérséklet nappal 24 °C körül tetőzik, hajnalban 13 °C várható. A szél gyenge marad, mindössze 9 km/h körüli légmozgással, írja a Köpönyeg.hu.