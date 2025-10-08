Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Derűre ború: változékony időjárás köszönt ránk a napokban

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 06:00
Bár lesz részünk napsütésben is, nem érdemes még elpakolni az esernyőket. Mutatjuk, milyen időjárás várható a következő néhány napban!
Bors
A szerző cikkei

Az időjárás előrejelzés szerint szerdán napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor, mialatt 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

A napokban változékony időjárás köszönt ránk / Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Ilyen időjárás várható a következő napokban

Csütörtökön északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül, mialatt 17 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.

 

Pénteken és szombaton erősen felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. Az északnyugati szél végig erős lehet, a hőmérséklet pedig 13 és 19 fok közé csökkenhet - írja a Köpönyeg.

 

