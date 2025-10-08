Derűre ború: változékony időjárás köszönt ránk a napokban

Az időjárás előrejelzés szerint szerdán napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor, mialatt 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Csütörtökön északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül, mialatt 17 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Pénteken és szombaton erősen felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. Az északnyugati szél végig erős lehet, a hőmérséklet pedig 13 és 19 fok közé csökkenhet - írja a Köpönyeg.
