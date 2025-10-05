Megérkezik a hidegfront Magyarországra: brutális, ami ránk vár

A vasárnapi időjárás nem jósol semmi jót. Északnyugat felől érkezik a hidegfront hazánkba. Az északnyugati szél is feltámad, a hűvös idő csapadékos és sűrű felhőket fog hozni a nap elején. Főleg az ország délnyugati, esetleg északkeleti részén eshet számottevő mennyiségű csapadék, de nap közben bárhol számíthatunk rövid záporokra.

A vasárnapi időjárás szerint beköszönt a hidegfront hazánkban Fotó: Freepik.com

Több helyen ki fog sütni a nap, elmúlik a sűrű felhőzet, de ez ne csapjon be bennünket. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő.

A vasárnapi időjárás után javul a helyzet

Hétfőn kevésbé lesz csapadékos az időjárás, főleg száraz időre lehet számítani. A borús égbolt is felderülhet, ezzel együtt a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok közé emelkedik. A reggeli órákban az északkeleti tájakon reggelre köd, rétegfelhőzet képződhet, a köd felszállása után azonban meglepő napsütés is előfordulhat - írja a köpönyeg.hu.