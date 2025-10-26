BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
900 milliót vitt haza egy szerencsés: ezzel a hat számmal lehetett nyerni a lottón

lottó
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 16:07 / FRISSÍTÉS: 2025. október 26. 16:08
hatos lottónyerőszámok
Valaki elvitte a közel egymilliárdos főnyereményt! Mutatjuk a hatoslottó e heti nyerőszámait!

Jó ideje gyűlik már a hatoslottó főnyereménye, ugyanis egy ideje nem volt senkinek telitalálatos szelvénye. Immár bő 900 millió forintért lehetett játszani.

900 millió forint volt a tét a hatoslottón
Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A 43. játékhéten, október 26-án, vasárnap, a szerencsejáték Zrt. élő lottósorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:

2 (kettő)

8 (nyolc)

27 (huszonhét)

34 (harmincnégy)

41 (negyvenegy)

43 (negyvenhárom)

A héten egy szerencsés játékos elvitte a hatost, a nyereménye 911 millió. A jövő héten 45 millió forintért lehet játszani.

Az ötöslottó e heti nyerőszámait itt lehet megnézni.

 

