900 milliót vitt haza egy szerencsés: ezzel a hat számmal lehetett nyerni a lottón

Jó ideje gyűlik már a hatoslottó főnyereménye, ugyanis egy ideje nem volt senkinek telitalálatos szelvénye. Immár bő 900 millió forintért lehetett játszani.
A 43. játékhéten, október 26-án, vasárnap, a szerencsejáték Zrt. élő lottósorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:
2 (kettő)
8 (nyolc)
27 (huszonhét)
34 (harmincnégy)
41 (negyvenegy)
43 (negyvenhárom)
A héten egy szerencsés játékos elvitte a hatost, a nyereménye 911 millió. A jövő héten 45 millió forintért lehet játszani.
Az ötöslottó e heti nyerőszámait itt lehet megnézni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.