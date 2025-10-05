Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Mágikus számokkal vitték el az ötöslottó főnyereményét - kiderült, hogy miért

szerencse
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 18:20
főnyereményötöslottónszámok
Sok hét után, egy szerencsés játékos eltalálta mind azt öt számot, így övé lehet a főnyeremény, a valamivel több mint 1,5 milliárd forint. Az ötöslottó eddigi nyertesei többnyire misztikus, családi számokkal lettek sikeresek.

Ötöslottó tett milliárdossá egy újabb játékost. A szombati (okt. 4.) sorsoláson valaki egyedüliként bezsebelte a hetek óta halmozódó főnyereményt. Azt, hogy milyen számokkal játszott, már köztudott, ezek a 7; 8; 39; 41; 49 voltak. Amennyiben a nyertes hozzájárul a róla szóló információk némelyikén kiadásához, kiderülhet, hogy számai kihez vagy milyen dátumokhoz kötődnek. 

ötöslottó
Az ötöslottó nyerőszámai többnyire fix, családi számok
Fotó: Mónus Márton /  MTI

A magyar lottózók nagyobb része ugyanis saját, fix számokkal játszik, ezek közül pedig túlnyomó többségben vannak a hozzátartozók évszámai. A szokás özvegy Ring Sándornénak köszönhető, aki 1957. április 11-én ütötte meg a főnyereményt. Számai a 23, 26, 33, 37, 66 voltak, mindegyik családi évszám. A korabeli sajtó hosszan taglalta az asszony szerencséjét, aki később még a lottó reklámarca is lett. Így derült ki, hogy legkisebb fia, Misi 23, lánya, Marica 26, Sanyi fia 33, Laci fia 37, ő maga pedig 66 éves volt a szelvény feladásakor. 

Özvegy Ringnének köszönhető a családi számok térhódítása, a hazai lottózásban. 

Mire költenek az ötöslottó nyertesei?

Az első, a hazai lottózás történelme során egymilliárdot nyerő pár, az akkor még létező Mai Nap című lapnak nyilatkozott szűkszavúan, 1999-ben. Ők a sorsolást követő napokban még csak kóstolgatták a hatalmas összeg ízét és talán fel sem fogták mennyire lettek gazdagok. Abban az évben egy lakás átlagára 3,4 millió forint volt. A nyertes egy vidéki pár volt, társasházi lakással, szűk keresettel. Az asszony a pénzből először egy Csepel kerékpárt akart venni, mert azt korábban ellopták a lépcsőházukból és még nem volt pénzük másikat venni. 

Párja a pénzről csak annyit mondott, hogy ez akkora összeg, amihez először hozzá kell szokniuk. 

Egyébként az Szrt. szakmai stábja, mint minden játékosnak, ha kéri, nekik is segített pénzügyi és befektetési tanácsokkal. A nyertes szerencseszámok, náluk is a szeretteikhez kötődtek.

2020 decemberében valaki majd’ 4 milliárdot nyert. Az adatlap, pontosabban a nagynyertes kérdőív kitöltéskor derült ki, hogy érzelmi kapcsolat fűzi a kiválasztott számokhoz, hiszen azok tartalmazzák hozzátartozóinak születési dátumát és más, fontos családi események időpontját. Ezért a főnyereményig, mindig ugyanazzal az 5 számmal játszott.

 

