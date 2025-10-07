Edelény, a Bódva-völgy ékszerdoboza: a város, ahol a barokk és a népi építészet harmóniában él egymással

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye északkeleti részén, a Bódva partján megbújó Edelény igazi kuriózum a történelmi és természeti látnivalók kedvelőinek. Bár Miskolctól mindössze 25 kilométerre található, a város hangulata messze túlmutat a tipikus kisvárosi miliőn: a L’Huillier–Coburg-kastély impozáns barokk épülete, a környék szőlőskertjei és a Borsodi Tájház mind-mind arra csábítanak, hogy lassítsunk, és felfedezzük a régió múltját és kultúráját. Edelény és környéke pezsgő kulturális életével és barátságos légkörével ideális célpont egy hétvégi kiruccanáshoz vagy akár egy hosszabb kiránduláshoz.

Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

Históriás Edelény

A város története az őskorig nyúlik vissza, a régészeti leletek közt kőkorszaki eszközök is találhatók, ráadásul Edelény mellett található Rudabánya is, ahol szintén nemzetközi hírű őskori leleteket fedeztek fel, a Rudapithecus egyedeinek maradványait.

A magyar honfoglalás idején itt épült Borsod vára volt a legnagyobb korabeli magyar falu. A középkor során mezőgazdasági településként fejlődött, majd a XIX. században az ipar is megjelent, répacukorgyárral és lignitbányászattal. A település múltja nemcsak a kastélyban, hanem a református öregtemplomban és a helyi kúriákban is nyomon követhetők, így a látogatók egyszerre merülhetnek el a múlt és a kultúra gazdag világában.

Edelény és a borsodi földvár, amely az első település helyszíne volt a honfoglalás korában. Forrás: wikipedia

Kastélysziget és barokk fények

Az egyik leglátványosabb nevezetesség a város szívében található L’Huillier–Coburg-kastély, hazánk egyik legnagyobb barokk kúriája. A Bódva szigetén álló épület freskókkal díszített termei a XVIII. századi főúri életbe engednek bepillantást: a rokokó stílusú falfestmények között allegorikus évszakábrázolások, történelmi portrék és zsánerképek kelnek életre. A kastélyt nyílegyenes allén át közelíthetjük meg, miközben balra a Forgách Ludmilla grófnő által építtetett kápolnát is megcsodálhatjuk.

Fotó: Krisz12Photo / Shutterstock

A kastély főhomlokzatát a L’Huillier család címere díszíti, felette pedig a Szász-Coburg-Gotha család öntöttvas címere tekint ránk. A kastélyt építtető Jean-François L’Huillier Franciaországból került Magyarországra a XVII. század végén, ahol katonai sikereinek köszönhetően honosították és bárói rangra emelték. A kastély 1831-ben került a Szász-Coburg-Gotha család tulajdonába, amikor Ferdinánd herceg – Viktória angol királynő férjének nagybátyja – megvásárolta.