Edelény, a Bódva-völgy ékszerdoboza: a város, ahol a barokk és a népi építészet harmóniában él egymással

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye északkeleti részén, a Bódva partján megbújó Edelény igazi kuriózum a történelmi és természeti látnivalók kedvelőinek. Bár Miskolctól mindössze 25 kilométerre található, a város hangulata messze túlmutat a tipikus kisvárosi miliőn: a L’Huillier–Coburg-kastély impozáns barokk épülete, a környék szőlőskertjei és a Borsodi Tájház mind-mind arra csábítanak, hogy lassítsunk, és felfedezzük a régió múltját és kultúráját. Edelény és környéke pezsgő kulturális életével és barátságos légkörével ideális célpont egy hétvégi kiruccanáshoz vagy akár egy hosszabb kiránduláshoz.
A város története az őskorig nyúlik vissza, a régészeti leletek közt kőkorszaki eszközök is találhatók, ráadásul Edelény mellett található Rudabánya is, ahol szintén nemzetközi hírű őskori leleteket fedeztek fel, a Rudapithecus egyedeinek maradványait.
A magyar honfoglalás idején itt épült Borsod vára volt a legnagyobb korabeli magyar falu. A középkor során mezőgazdasági településként fejlődött, majd a XIX. században az ipar is megjelent, répacukorgyárral és lignitbányászattal. A település múltja nemcsak a kastélyban, hanem a református öregtemplomban és a helyi kúriákban is nyomon követhetők, így a látogatók egyszerre merülhetnek el a múlt és a kultúra gazdag világában.
Az egyik leglátványosabb nevezetesség a város szívében található L’Huillier–Coburg-kastély, hazánk egyik legnagyobb barokk kúriája. A Bódva szigetén álló épület freskókkal díszített termei a XVIII. századi főúri életbe engednek bepillantást: a rokokó stílusú falfestmények között allegorikus évszakábrázolások, történelmi portrék és zsánerképek kelnek életre. A kastélyt nyílegyenes allén át közelíthetjük meg, miközben balra a Forgách Ludmilla grófnő által építtetett kápolnát is megcsodálhatjuk.
A kastély főhomlokzatát a L’Huillier család címere díszíti, felette pedig a Szász-Coburg-Gotha család öntöttvas címere tekint ránk. A kastélyt építtető Jean-François L’Huillier Franciaországból került Magyarországra a XVII. század végén, ahol katonai sikereinek köszönhetően honosították és bárói rangra emelték. A kastély 1831-ben került a Szász-Coburg-Gotha család tulajdonába, amikor Ferdinánd herceg – Viktória angol királynő férjének nagybátyja – megvásárolta.
A kastély látogatása során a vezetett túra egy rövid 3D kisfilmmel kezdődik, amely a festő Lieb Ferenc szemszögéből mutatja be a falfestmények keletkezését, majd következik a hat, gondosan restaurált szoba, köztük az urasági háló, a hintázó hölgy, illetve a grófné szobája, amelyet mitológiai jelenetek díszítenek. Az épület egyébként Magyarország egyetlen földhővel fűtött kastélya, így télen sem kell lemondani a látogatásról.
Edelény nem csak a barokk fényekről szól: a Borsodi Tájház a Bódva-völgyi népi építészet egyik legszebb reprezentánsa, ahol három porta – a Szathmáry-Horkay-, a Szűcs-Kiss-Szarka- és a Vadászy-ház – mutatja be a vidéki élet mindennapjait. A látogatók betekintést nyerhetnek a helyi ipar- és agrártörténetbe, valamint az életmódot bemutató tárgyi emlékekbe. Az udvarokban korhű istállók, kocsiszínek és nyári konyhák sorakoznak, így az interaktív kiállítás szinte életre kelti a XIX-XX. század fordulóján élő családok világát.
Az interaktív kiállítások között helyet kapott a borsodi földvár régészeti anyaga is, amely az első ispánsági vár helyszínét tárja fel. A földvár feltárása során kiderült, hogy az ispáni várak nem egyszerű faszerkezetű sáncok voltak, hanem földdel feltöltött favárak, amelyek belső templomát és temetőjét is vizsgálhatták a kutatók.
A természet kedvelőinek is tartogat meglepetést Edelény és környéke. 2015-ben épült a Császtai kilátó, amely 16 méteres magasságával és három szintjével páratlan panorámát kínál a Bódva-völgyre, a Bükk-hegységre, s tiszta időben még a Tátra vonulatait is láthatjuk. A kilátóhoz vezető utak mentén szőlőskertek sorakoznak, amelyek nemcsak látványban, hanem gasztronómiai élményekben is gazdagítják a kirándulást. A kilátó a helyi turizmus egyik új ékkövévé vált, és tökéletes helyszín a fotózáshoz vagy egy rövid pihenőhöz a természetben.
Akik a környéket is felfedeznék, azoknak érdemes ellátogatni Rudabányára, ahol az elbűvölő szépségű rudabányai bányató, illetve a Rudapithecus Látványtár kínálnak izgalmas programot. Szendrőn a késő barokk stílusú Csáky-kastély, a Kékfestőház Múzeum, az Iskolatörténeti kiállítás, valamint a Pedellus-ház látogathatók, illetve itt találjuk az Assisi Szent Ferenc római katolikus templomot is, amely a szomszédos Edelény urainak kriptáját rejti.
Edelényben több vendéglátóhelyet is találhatunk, ahol egy ízletes ebédre, vagy vacsorára, netán egy kávéra, vagy süteményre érdemes megállni.
