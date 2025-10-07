Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Edelény számos elbűvölő természeti és kulturális nevezetességgel vár

Edelény, a Bódva-völgy ékszerdoboza: a város, ahol a barokk és a népi építészet harmóniában él egymással

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 14:45
Barokk kastélyedelény
Kevés helyen sűrűsödik úgy össze a történelem, a művészet és a természet, mint ebben a borsodi kisvárosban. Edelény nem csupán a L’Huillier–Coburg-kastélyról szól – hanem arról, hogyan él tovább a múlt eleganciája a mindennapokban.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye északkeleti részén, a Bódva partján megbújó Edelény igazi kuriózum a történelmi és természeti látnivalók kedvelőinek. Bár Miskolctól mindössze 25 kilométerre található, a város hangulata messze túlmutat a tipikus kisvárosi miliőn: a L’Huillier–Coburg-kastély impozáns barokk épülete, a környék szőlőskertjei és a Borsodi Tájház mind-mind arra csábítanak, hogy lassítsunk, és felfedezzük a régió múltját és kultúráját. Edelény és környéke pezsgő kulturális életével és barátságos légkörével ideális célpont egy hétvégi kiruccanáshoz vagy akár egy hosszabb kiránduláshoz.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelény izgalmas hétvégi úti cél lehet - középpontjában a L’Huillier–Coburg-kastéllyal.
Fotó: Kurka Geza Corey /  Shutterstock 

Históriás Edelény

A város története az őskorig nyúlik vissza, a régészeti leletek közt kőkorszaki eszközök is találhatók, ráadásul Edelény mellett található Rudabánya is, ahol szintén nemzetközi hírű őskori leleteket fedeztek fel, a Rudapithecus egyedeinek maradványait.

A magyar honfoglalás idején itt épült Borsod vára volt a legnagyobb korabeli magyar falu. A középkor során mezőgazdasági településként fejlődött, majd a XIX. században az ipar is megjelent, répacukorgyárral és lignitbányászattal. A település múltja nemcsak a kastélyban, hanem a református öregtemplomban és a helyi kúriákban is nyomon követhetők, így a látogatók egyszerre merülhetnek el a múlt és a kultúra gazdag világában.

Edelény és a borsodi földvár, amely az első település helyszíne volt a honfoglalás korában. Forrás: wikipedia

Kastélysziget és barokk fények

Az egyik leglátványosabb nevezetesség a város szívében található L’Huillier–Coburg-kastély, hazánk egyik legnagyobb barokk kúriája. A Bódva szigetén álló épület freskókkal díszített termei a XVIII. századi főúri életbe engednek bepillantást: a rokokó stílusú falfestmények között allegorikus évszakábrázolások, történelmi portrék és zsánerképek kelnek életre. A kastélyt nyílegyenes allén át közelíthetjük meg, miközben balra a Forgách Ludmilla grófnő által építtetett kápolnát is megcsodálhatjuk.

A L’Huillier–Coburg-kastély Magyarország egyik legjelentősebb barokk főúri hajléka, ahol ma izgalmas kiállítások tekinthetők meg.
Fotó: Krisz12Photo /  Shutterstock 

A kastély főhomlokzatát a L’Huillier család címere díszíti, felette pedig a Szász-Coburg-Gotha család öntöttvas címere tekint ránk. A kastélyt építtető Jean-François L’Huillier Franciaországból került Magyarországra a XVII. század végén, ahol katonai sikereinek köszönhetően honosították és bárói rangra emelték. A kastély 1831-ben került a Szász-Coburg-Gotha család tulajdonába, amikor Ferdinánd herceg – Viktória angol királynő férjének nagybátyja – megvásárolta.

Az edelényi L’Huillier–Coburg-kastélyt Jean-François L’Huillier építtette a XVIII. század elején.
Fotó: Alexander D.Sabransky /  Shutterstock 

A kastély látogatása során a vezetett túra egy rövid 3D kisfilmmel kezdődik, amely a festő Lieb Ferenc szemszögéből mutatja be a falfestmények keletkezését, majd következik a hat, gondosan restaurált szoba, köztük az urasági háló, a hintázó hölgy, illetve a grófné szobája, amelyet mitológiai jelenetek díszítenek. Az épület egyébként Magyarország egyetlen földhővel fűtött kastélya, így télen sem kell lemondani a látogatásról.

A Borsodi Tájház és a földvár titkai

Edelény nem csak a barokk fényekről szól: a Borsodi Tájház a Bódva-völgyi népi építészet egyik legszebb reprezentánsa, ahol három porta – a Szathmáry-Horkay-, a Szűcs-Kiss-Szarka- és a Vadászy-ház – mutatja be a vidéki élet mindennapjait. A látogatók betekintést nyerhetnek a helyi ipar- és agrártörténetbe, valamint az életmódot bemutató tárgyi emlékekbe. Az udvarokban korhű istállók, kocsiszínek és nyári konyhák sorakoznak, így az interaktív kiállítás szinte életre kelti a XIX-XX. század fordulóján élő családok világát.

Az edelényi tájház a régió népi építészetét és az itt élők mindennapjait mutatja be.
Fotó: wikipedia

Az interaktív kiállítások között helyet kapott a borsodi földvár régészeti anyaga is, amely az első ispánsági vár helyszínét tárja fel. A földvár feltárása során kiderült, hogy az ispáni várak nem egyszerű faszerkezetű sáncok voltak, hanem földdel feltöltött favárak, amelyek belső templomát és temetőjét is vizsgálhatták a kutatók.

Császtai kilátó és a környék látnivalói

A természet kedvelőinek is tartogat meglepetést Edelény és környéke. 2015-ben épült a Császtai kilátó, amely 16 méteres magasságával és három szintjével páratlan panorámát kínál a Bódva-völgyre, a Bükk-hegységre, s tiszta időben még a Tátra vonulatait is láthatjuk. A kilátóhoz vezető utak mentén szőlőskertek sorakoznak, amelyek nemcsak látványban, hanem gasztronómiai élményekben is gazdagítják a kirándulást. A kilátó a helyi turizmus egyik új ékkövévé vált, és tökéletes helyszín a fotózáshoz vagy egy rövid pihenőhöz a természetben.

A rudabányai bányató lenyűgöző kiránduló úti célt kínál
Fotó: Fodor Tamas90 /  Shutterstock 

Akik a környéket is felfedeznék, azoknak érdemes ellátogatni Rudabányára, ahol az elbűvölő szépségű rudabányai bányató, illetve a Rudapithecus Látványtár kínálnak izgalmas programot. Szendrőn a késő barokk stílusú Csáky-kastély, a Kékfestőház Múzeum, az Iskolatörténeti kiállítás, valamint a Pedellus-ház látogathatók, illetve itt találjuk az Assisi Szent Ferenc római katolikus templomot is, amely a szomszédos Edelény urainak kriptáját rejti.

Az edelényi Belváros-Finkei Református Egyházközség temploma szintén érdemes egy látogatásra.
Fotó: wikipedia

Itt állj meg egy falatra

Edelényben több vendéglátóhelyet is találhatunk, ahol egy ízletes ebédre, vagy vacsorára, netán egy kávéra, vagy süteményre érdemes megállni.

  • Bódva étterem - Edelény, Miklós Gyula út 6.
    Házias ételekkel, széles körű italválasztékkal és megújult éttermi szolgáltatásokkal várják a betérő vendégeket, ahol a’la carte ételekből, illetve helyi menüből is választhatunk.
  • A Bárány étterem - Edelény, István király útja 47.
  • A hagyományos és modern gasztronómia fúzióját találjuk meg a helyszínen, amely saját tenyésztésű bárányairól kapta a nevét. 
  • Templomkerti Kisvendéglő és Pizzéria - Edelény, Miklós Gyula út 4.
    A régi templomépületben kialakított étterem szőlőlugasos kerthelyiségével a régi idők hangulatos vendéglőit idézi, ahol házias-, magyaros ételek, halételek, pizzák, desszertek  közül lehet választani.
  • Gurmé BBQ&Grill - Edelény, Hősök tere 8.
    Minőségi BBQ és grill ételek várják itt a betérőt, de a mediterrán ízek kedvelői prémium pizza kínálatból is választhatnak. 
  • Kastély kávézó - Edelény, Borsodi út 7. 
    A L’Huillier–Coburg-kastélyban található Kastély kávézó kávékkal, frissítőkkel, sütikkel és     pohárkrémekkel várja a látogatókat, hogy a gyűjtemény megtekintése előtt, vagy után feltöltődhessenek.
Edelény és környéke számos kulturális és természeti látnivalót kínál, így ősszel is izgalmas úti cél, ha elmenekülnénk a nagyvárosi nyüzsgés elől.
Fotó: wikipedia

