„Mi történik velem?” – Ha legalább nyolc kérdésre jól válaszolsz, ismered a 127 éve meggyilkolt Sisit

1898. szeptember 10-én, a Genfi-tó partján egy tragikus merénylet vetett véget Erzsébet királyné azaz az osztrák császárné és magyar királyné életének. A mindössze 60 éves uralkodónőt egy olasz anarchista szúrta szíven egy élezett reszelővel, miközben Sisi az udvarhölgyével, Sztáray Irma grófnővel a hajóállomás felé sétált.

Erzsébet királyné halála az egész birodalmat megrázta. Fotó: Franz Xaver Winterhalter

Ma 127 éve ölték meg Erzsébet királynét

A támadást először rablótámadásnak vélték, a királyné még felszállt a hajóra, de nem sokkal később összeesett. Az utolsó szavai magyarul hangzottak el: „Mi történik velem?” – kérdezte Irmától, majd elvesztette eszméletét, és másfél órával később belehalt a sérüléseibe.

A merénylet híre futótűzként terjedt, megrázta az egész monarchiát.

Genfben több mint tízezer ember gyűlt össze a Hotel Beau Rivage előtt, ahol lakott, hogy lerója kegyeletét. Magyarországon utcákat, hidakat, városrészeket neveztek el róla.

Egy élet, amit tragédiák árnyékoltak be

Sisi még fiatalon ment feleségül I. Ferenc Józsefhez szerelemből. A bécsi udvar szigorú protokollja, anyósa, Zsófia főhercegné rideg elvárásai és az udvar ellenséges légköre azonban megviselték. A császárné az elvárásoknak nem tudott, de nem is akart megfelelni. A magyarokhoz fűződő kapcsolata azonban különleges volt. Élete során megtanulta a nyelvünket és sok időt töltött Budán és Gödöllőn.

Kvíz: Sisi életét számos tragédia árnyékolta be

Ma, 127 évvel a tragikus merénylet után, egy kvízzel emlékezünk meg a magyarok szeretett királynéjáról. Mennyire ismered Erzsébet királyné, vagyis Sisi életét és a magyarokhoz fűződő kapcsolatát?