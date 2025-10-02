Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Koncz Zsófia: Így már novemberben a megemelt fizetést kaphatják az édesanyák

Koncz Zsófia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 14:07 / FRISSÍTÉS: 2025. október 02. 14:14
munkáltatóadómentesség
A munkáltatójuknak jelezzék, hogy igénybe szeretnék venni az adómentességet! Aki még az októberi bér kiszámításáig jelzi az már novemberben a megemelt fizetést kapja kézhez.

,,Már az első nap hatalmas az érdeklődés a háromgyermekes édesanyák adómentessége iránt, ezért néhány fontos információt szeretnék megosztani most Önökkel" – írja Koncz Zsófia mai Facebook bejegyzésében. 
 

Aki még az októberi bér kiszámításáig jelzi az már novemberben a megemelt fizetést kapja kézhez.
 Aki még az októberi bér kiszámításáig jelzi az már novemberben a megemelt fizetést kapja kézhez. Fotó: Illyés Tibor / MTI

A munkáltatójuknak jelezzék, hogy igénybe szeretnék venni az adómentességet! Sokan kérdezik tőlem, hogyan a legegyszerűbb és a leggyorsabb az adómentesség igénybevétele. A válasz egyszerű: a legegyszerűbb és leggyorsabb, ha a munkáltatójuk felé jelzik, hogy három gyermeket nevelnek/neveltek, így jogosultak az adómentességre

  • Ebben az esetben – írja Koncz Zsófia. – a munkáltató intézi a NAV felé az adómentesség érvényesítését.
  • Nagyon jó hír, hogy a NAV ehhez segítséget nyújt az édesanyáknak és a munkáltatóknak! Amellett, hogy honlapján az adóhivatal közzétette a kitöltendő adóelőleg-nyilatkozatokat, a munkáltatóknak tájékoztató levelet is küld a legfontosabb tudnivalókról.

Ha még az októberi bér kiszámításáig jelzik a munkáltató felé, hogy szeretnék igénybe venni minél előbb az adómentességet, akkor már novemberben a megemelt fizetést kapják kézhez. Ne feledjék, hogy az adómentesség a nagykorú gyermekek után is jár! Aki három gyermeket szült és felnevelt, az a gyermekek korától függetlenül adómentes! 

 

