Koncz Zsófia: Így már novemberben a megemelt fizetést kaphatják az édesanyák

,,Már az első nap hatalmas az érdeklődés a háromgyermekes édesanyák adómentessége iránt, ezért néhány fontos információt szeretnék megosztani most Önökkel" – írja Koncz Zsófia mai Facebook bejegyzésében.
A munkáltatójuknak jelezzék, hogy igénybe szeretnék venni az adómentességet! Sokan kérdezik tőlem, hogyan a legegyszerűbb és a leggyorsabb az adómentesség igénybevétele. A válasz egyszerű: a legegyszerűbb és leggyorsabb, ha a munkáltatójuk felé jelzik, hogy három gyermeket nevelnek/neveltek, így jogosultak az adómentességre
Ha még az októberi bér kiszámításáig jelzik a munkáltató felé, hogy szeretnék igénybe venni minél előbb az adómentességet, akkor már novemberben a megemelt fizetést kapják kézhez. Ne feledjék, hogy az adómentesség a nagykorú gyermekek után is jár! Aki három gyermeket szült és felnevelt, az a gyermekek korától függetlenül adómentes!
