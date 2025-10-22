SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Előd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Autó hajtott a Fehér Ház biztonsági kapujába: letartóztatták a sofőrt

Fehér Ház
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 09:11
Donald Trumptitkosszolgálatautó
Fegyveres ügynökök lepték el a Fehér Ház környékét, miután egy férfi járművével nekihajtott az elnöki rezidencia egyik biztonsági kapujának. A sofőrt azonnal őrizetbe vették, a környéket lezárták.

Fokozott készültséget rendeltek el Washingtonban, miután kedd este egy férfi autóval nekihajtott a Fehér Ház egyik biztonsági kapujának.

Teljesen lezárták a Fehér Ház környékét.
Teljesen lezárták a Fehér Ház környékét. (Képünk illusztráció) Fotó: Waqas_creatives /  Shutterstock 

Fegyveres ügynökök lepték el a Fehér Ház környékét

A titkosszolgálat közleménye szerint az incidens helyi idő szerint 22:37-kor történt a 17. utca és az E Street találkozásánál, közvetlenül a Fehér Ház nyugati oldalánál. Az autó az egyik jármű bejáratnak csapódott, de szerencsére senki sem sérült meg.

A sofőrt a helyszínen azonnal letartóztatták, a járművet tűzszerészek vizsgálták át, és biztonságosnak minősítették. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a férfi kilétét. A környéket az incidens után lezárták, több utcát és útvonalat eltereltek, ami jelentős fennakadást okozott Washington belvárosában.

Szemtanúk beszámolói szerint fegyveres ügynökök jelentek meg a Fehér Ház körül, miközben a titkosszolgálat lezárta a környéket és megkezdte a vizsgálatot. A titkosszolgálat közleménye megerősítette, hogy Donald Trump elnök az esemény idején a Fehér Házban tartózkodott, de az épületet nem kellett lezárni, és az elnök nem került veszélybe.

A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok vizsgálják, hogy a férfi szándékosan hajtott-e a kapunak, vagy baleset történt - írta a Mirror.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu