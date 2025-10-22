Autó hajtott a Fehér Ház biztonsági kapujába: letartóztatták a sofőrt

Fokozott készültséget rendeltek el Washingtonban, miután kedd este egy férfi autóval nekihajtott a Fehér Ház egyik biztonsági kapujának.

Teljesen lezárták a Fehér Ház környékét. (Képünk illusztráció) Fotó: Waqas_creatives / Shutterstock

Fegyveres ügynökök lepték el a Fehér Ház környékét

A titkosszolgálat közleménye szerint az incidens helyi idő szerint 22:37-kor történt a 17. utca és az E Street találkozásánál, közvetlenül a Fehér Ház nyugati oldalánál. Az autó az egyik jármű bejáratnak csapódott, de szerencsére senki sem sérült meg.

A sofőrt a helyszínen azonnal letartóztatták, a járművet tűzszerészek vizsgálták át, és biztonságosnak minősítették. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a férfi kilétét. A környéket az incidens után lezárták, több utcát és útvonalat eltereltek, ami jelentős fennakadást okozott Washington belvárosában.

Szemtanúk beszámolói szerint fegyveres ügynökök jelentek meg a Fehér Ház körül, miközben a titkosszolgálat lezárta a környéket és megkezdte a vizsgálatot. A titkosszolgálat közleménye megerősítette, hogy Donald Trump elnök az esemény idején a Fehér Házban tartózkodott, de az épületet nem kellett lezárni, és az elnök nem került veszélybe.

A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok vizsgálják, hogy a férfi szándékosan hajtott-e a kapunak, vagy baleset történt - írta a Mirror.