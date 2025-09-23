Most kaptuk a hírt: célba vették Donald Trump helikopterét

Washingtonban szombat este a Titkosszolgálat őrizetbe vett egy férfit, aki lézerpointerrel világított rá Donald Trump amerikai elnök helikopterére, a Marine One-ra. Az eset akkor történt, amikor a helikopter a Fehér Ház területéről szállt fel, és az elnök is a fedélzeten tartózkodott.
A bírósági iratok szerint a gyanúsítottat, Jacob Samuel Winklert a Constitution Avenue közelében figyelték meg. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a férfi félmeztelenül kiabált magában. Egy szolgálatot teljesítő titkosszolgálati ügynök, Diego Santiago figyelt fel rá, és amikor zseblámpájával rávilágított, Winkler a vörös lézert az ügynök szemébe irányította, ami rövid időre elvakította őt.
Ezután Winkler a Marine One felé fordította a sugárnyalábot. A hatóságok jelentése szerint ez rendkívül veszélyes helyzetet teremtett, mivel a pilóták átmenetileg elveszíthették volna a tájékozódási képességüket, különösen az alacsony repülési szakaszban, amikor a közelben több más helikopter is tartózkodott. A titkosszolgálati ügynökök azonnal közbeléptek, lefegyverezték és megbilincselték a férfit, akinél egy kést is találtak.
Letartóztatása közben Winkler többször megismételte:
Bocsánatot kell kérnem Donald Trumptól. Elnézést kérek Donald Trumptól.
A kihallgatás során a férfi elismerte, hogy valóban a Marine One-ra irányította a lézert, de azzal védekezett, hogy nem tudta, ez bűncselekménynek számít. Mint mondta, korábban is gyakran irányította lézerét különféle tárgyakra, például stoptáblákra.
Az amerikai jogszabályok egyértelműen kimondják: repülőgépre lézerpointert irányítani szövetségi bűncselekménynek minősül. Ezért akár öt év szabadságvesztéssel és 250 ezer dolláros pénzbírsággal is sújthatják. Az ügyészség hivatalosan repülőgép veszélyeztetése miatt emelt vádat Winkler ellen, írja az Origo, külföldi forrásra hivatkozva.
