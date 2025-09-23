Most kaptuk a hírt: célba vették Donald Trump helikopterét

Washingtonban szombat este a Titkosszolgálat őrizetbe vett egy férfit, aki lézerpointerrel világított rá Donald Trump amerikai elnök helikopterére, a Marine One-ra. Az eset akkor történt, amikor a helikopter a Fehér Ház területéről szállt fel, és az elnök is a fedélzeten tartózkodott.

Újabb fenyegetés érte Donald Trumpot. Fotó: AFP

A bírósági iratok szerint a gyanúsítottat, Jacob Samuel Winklert a Constitution Avenue közelében figyelték meg. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a férfi félmeztelenül kiabált magában. Egy szolgálatot teljesítő titkosszolgálati ügynök, Diego Santiago figyelt fel rá, és amikor zseblámpájával rávilágított, Winkler a vörös lézert az ügynök szemébe irányította, ami rövid időre elvakította őt.

Ezután Winkler a Marine One felé fordította a sugárnyalábot. A hatóságok jelentése szerint ez rendkívül veszélyes helyzetet teremtett, mivel a pilóták átmenetileg elveszíthették volna a tájékozódási képességüket, különösen az alacsony repülési szakaszban, amikor a közelben több más helikopter is tartózkodott. A titkosszolgálati ügynökök azonnal közbeléptek, lefegyverezték és megbilincselték a férfit, akinél egy kést is találtak.

Letartóztatása közben Winkler többször megismételte:

Bocsánatot kell kérnem Donald Trumptól. Elnézést kérek Donald Trumptól.

A kihallgatás során a férfi elismerte, hogy valóban a Marine One-ra irányította a lézert, de azzal védekezett, hogy nem tudta, ez bűncselekménynek számít. Mint mondta, korábban is gyakran irányította lézerét különféle tárgyakra, például stoptáblákra.