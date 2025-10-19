Érkezik a fagy Magyarországra: mutatjuk, mi vár ránk!

Vasárnap derült, napos időre készülhetünk, legfeljebb délután jelennek meg fátyolfelhők az égen. Csapadék nem várható. A reggel kifejezetten hideg lesz, helyenként fagy is előfordulhat. Napközben mindössze 9–15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Fotó: Lukasz Szmigiel / Unsplash (Illusztráció)

Hétfőn több órán át süt a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrik a napsütést. Esőre továbbra sem kell számítani. Hajnalban 0, délután körülbelül 15 fokot mérhetünk.

Kedden nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és helyenként gyenge eső vagy szitálás is előfordulhat. A délkeleti szél élénkebbé válik. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alak

Szerdán többnyire borult lesz az ég, többfelé lehet eső, zápor. A hőmérséklet maximuma 19 fok körül várható.

Csütörtökön változóan felhős idő valószínű, elszórtan kisebb esővel. A délnyugati szél több helyen megerősödik, délutánra 16–22 fok közé melegszik a levegő - írja a köpönyeg.hu.