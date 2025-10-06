„Fejet hajtok a hősök előtt” – így emlékezik az aradi vértanúkra Sulyok Tamás

Mint ismeretes, október 6. a magyar nemzet gyásznapja, miután az 1849-es forradalom és szabadságharc leverése után a hatalom kegyetlen példát statuált. Ezen a napon az Aradon kivégzett tizenhárom honvéd főtisztre és Pesten kivégzett Batthyány Lajos gróf miniszterelnökre emlékezünk.

Az aradi tizenhárom vértanú arcképe Barabás Miklós litográfiáján

Fotó: wikipedia

A magyar történelem egyik legfeketébb napjára emlékezve több hazai politikus is tisztelettel adózott a közösségi oldalán a hősök előtt, mások mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki a Facebook-oldalán megosztott képhez ezt írta:

Fejet hajtok az aradi tizenhármak és gróf Batthyány Lajos miniszterelnök mártíromsága előtt. Hazaszeretetük, bátorságuk örök időkre példaként áll a magyarság előtt.

Bejegyzését pedig egy Aulich Lajos idézettel zárta:

Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.

Sulyok mellett Vitályos Eszter kormányszóvivő is kifejtette a tiszteletét az aradi vértanúk előtt, ő egy Kiss Ernő altábornagytól származó idézetet csatolt a fotóhoz:

Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

Posztját pedig így zárta:

Tisztelet és dicsőség a hősöknek!

A sort Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója ezzel a bejegyzéssel folytatta:

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője pedig így emlékezett meg a hősökről:

Dicsőség a legyőzötteknek! Gloria Victis

Míg Nagy István agrárminiszter ezzel a képen tisztelgett az aradi vértanúk előtt:

