„Fejet hajtok a hősök előtt” – így emlékezik az aradi vértanúkra Sulyok Tamás

Mint ismeretes, október 6. a magyar nemzet gyásznapja, miután az 1849-es forradalom és szabadságharc leverése után a hatalom kegyetlen példát statuált. Ezen a napon az Aradon kivégzett tizenhárom honvéd főtisztre és Pesten kivégzett Batthyány Lajos gróf miniszterelnökre emlékezünk.
A magyar történelem egyik legfeketébb napjára emlékezve több hazai politikus is tisztelettel adózott a közösségi oldalán a hősök előtt, mások mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki a Facebook-oldalán megosztott képhez ezt írta:
Fejet hajtok az aradi tizenhármak és gróf Batthyány Lajos miniszterelnök mártíromsága előtt. Hazaszeretetük, bátorságuk örök időkre példaként áll a magyarság előtt.
Bejegyzését pedig egy Aulich Lajos idézettel zárta:
Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.
Sulyok mellett Vitályos Eszter kormányszóvivő is kifejtette a tiszteletét az aradi vértanúk előtt, ő egy Kiss Ernő altábornagytól származó idézetet csatolt a fotóhoz:
Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.
Posztját pedig így zárta:
Tisztelet és dicsőség a hősöknek!
A sort Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója ezzel a bejegyzéssel folytatta:
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője pedig így emlékezett meg a hősökről:
Dicsőség a legyőzötteknek! Gloria Victis
Míg Nagy István agrárminiszter ezzel a képen tisztelgett az aradi vértanúk előtt:
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter sem feledkezett meg a vértanúkról, ő ezt írta bejegyzésében:
Az aradi vértanúk emlékét Poeltenberg Ernő badacsonytomaji szobrával idézzük fel. A vértanú tábornok középső leánya, Poeltenberg Ilona Badacsonyban élt férjével, itt talált menedéket, majd a badacsonytomaji temetőben helyezték örök nyugalomra.
